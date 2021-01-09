Наблюдатели СНГ продолжают мониторинг выборов президента Кыргызстана

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели СНГ продолжают мониторинг досрочных выборов президента Кыргызстана, сообщили БЕЛТА в штабе миссии.

"8 января в Бишкеке состоялась встреча главы Миссии наблюдателей от СНГ на досрочных выборах президента и референдуме по определению формы правления Кыргызской Республики Василия Волкова с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым. На встрече стороны обсудили вопросы, касающиеся мониторинга проходящих президентской избирательной кампании и референдума", - рассказали в штабе миссии.

Руслан Казакбаев заявил, что многонациональному народу Кыргызстана как никогда нужен мир, стабильность и единство, поэтому правительство республики крайне заинтересовано в том, чтобы текущие кампании прошли в рамках действующего избирательного законодательства, спокойно и прозрачно. Он также отметил, что МИД Кыргызстана прикладывает максимум усилий для обеспечения необходимых условий для международного наблюдения за выборами и референдумом.

В свою очередь Василий Волков рассказал, что в составе миссии аккредитовано 138 наблюдателей от СНГ, представляющих государства и органы СНГ. Все они - профессионально подготовленные люди, большинство из которых имеют опыт мониторинга выборов в разных странах. По словам Василия Волкова, главная задача миссии - содействовать проведению свободных и демократических выборов и референдума, не вмешиваясь во внутренние дела государства.

На встрече Василия Волкова с председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана Нуржан Шайлдабековой подробно обсуждалась деятельность избирательных комиссий по подготовке к проведению досрочных президентских выборов и референдума. Глава ЦИК проинформировала об изменениях, внесенных в последние годы в избирательное законодательство.

Досрочные президентские выборы в Кыргызстане назначены на 10 января. В этот же день состоится референдум по определению формы правления в стране. Граждане будут выбирать между парламентской и президентской формами правления.-0-