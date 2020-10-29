Наблюдатели СНГ продолжают мониторинг выборов президента Молдовы

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия наблюдателей от СНГ продолжает мониторинг президентской избирательной кампании в Молдове, сообщили БЕЛТА в штабе миссии.
Глава миссии - первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский в Кишиневе - встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Молдовы Дорином Чимилом.
Виктор Гуминский поблагодарил председателя ЦИК за приглашение на выборы и выразил уверенность в успешном проведении избирательной кампании, а также остановился на целях и задачах миссии, количественном и качественном составе наблюдателей от СНГ, аспектах долгосрочного наблюдения.
В свою очередь Дорин Чимил проинформировал о деятельности Центральной избирательной комиссии и нижестоящих избирательных органов по подготовке к выборам. Председатель ЦИК акцентировал внимание на проводимых в республике мероприятиях, обеспечивающих соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в день голосования.
Стороны подтвердили свою заинтересованность в дальнейшем конструктивном сотрудничестве.
Выборы президента Молдовы состоятся 1 ноября.-0-