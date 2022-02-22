Начальник Генштаба ВС Беларуси и главнокомандующий ВС Украины провели телефонный разговор

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22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич провел сегодня телефонный разговор с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенантом Валерием Залужным, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
"Во время телефонного разговора стороны обсудили складывающуюся военно-политическую ситуацию в регионе", - отметили в пресс-службе.-0-