Начальник Генштаба ВС принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ в Москве

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ в Москве. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Стороны обсудили военно-политическую обстановку в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Виктор Гулевич, в частности, выразил мнение белорусской стороны о ситуации в регионах коллективной безопасности ОДКБ, предметно остановившись на аспектах, присущих восточно-европейскому региону. В связи с этим отмечено продолжение активности блока НАТО у границ России и Беларуси: развертывание разведывательных центров и центров перевозок, совершенствование объектов военной инфраструктуры, в том числе по приему контингентов, и других процессов.

Кроме того, участники заседания заслушали и обсудили информацию о приоритетных направлениях деятельности ОДКБ в военной сфере, предложенных Таджикистаном в период его председательства в организации в 2021 году, а также вопросы, связанные с мероприятиями совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в 2021 году.

В текущем году продолжится практика проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки на едином фоне условной военно-политической и военно-стратегической обстановки, когда все учения и тренировки взаимоувязаны по целям, задачам, месту и времени, в том числе во время проведения совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2021".

При этом белорусская сторона подчеркнула, что постоянно принимает участие в таких мероприятиях и в текущем году белорусские воинские контингенты будут участвовать во всех компонентных учениях "Боевого братства - 2021".

Участники мероприятия также рассмотрели и обсудили деятельность Центра кризисного реагирования ОДКБ и другие актуальные вопросы взаимодействия. По итогу заседания подписан совместный протокол.

Мероприятие прошло на базе военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот". Гости заседания посетили главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации и музейный комплекс "Дорога Памяти", возложили цветы к монументу "Матери победителей".-0-