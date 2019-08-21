Начавшееся 21 июля перемирие на востоке Украины самое действенное с начала конфликта - Сайдик

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начавшееся 21 июля перемирие на востоке Украины является самым действенным по сравнению с вводившимися ранее. Об этом сегодня сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Перемирие, согласованное ТКГ, и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды. По сравнению с другими перемириями, объявленными ранее, оно является самым действенным, - отметил Мартин Сайдик. - Сегодня, спустя 30 дней после его начала, среднее число нарушений режима прекращения огня является значительно ниже, чем до его вступления в силу".

По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, с начала перемирия не зарегистрировано ни одного убитого гражданского вследствие обстрелов, лишь один человек был ранен. "Это явно доказывает важность принимаемых нами соглашений о перемирии. Я еще раз настоятельно призываю стороны и далее полностью соблюдать обязательства, особенно с учетом начала учебного года", - сказал Мартин Сайдик.

Сегодня главной темой заседания ТКГ была подготовка к ремонту моста в Станице Луганской. Согласованы необходимые для этого шаги. "Стороны уже завтра обменяются через меня письменными сообщениями об окончании разминирования и готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений", - констатировал дипломат. Он добавил, что информация от украинской стороны уже получена.

В рабочей группе по безопасности, кроме вопросов перемирия и ситуации в Станице Луганской, обсуждалась тема возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском. Экономическая подгруппа среди прочего сегодня обсуждала вопросы водоснабжения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Гуманитарная рабочая группа продолжила обсуждение обмена удерживаемыми. "К сожалению, я не могу сказать, что уже есть окончание этого обсуждения", - указал Мартин Сайдик.

Политическая подгруппа дискутировала об имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и местных выборов в ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей). Отвечая на вопрос о возможном будущем особом статусе региона сегодняшнего конфликта, спецпредставитель ОБСЕ отметил, что формула Штайнмайера включает и вопрос особого статуса. Он также сообщил, что в политической подгруппе Украину сегодня представлял дипломат Валерий Гребенюк.

Говоря о перспективах "нормандского формата", Мартин Сайдик сослался на резолюцию Совета Безопасности ООН 2202 от 17 февраля 2015 года. "Там есть косвенная связка между "нормандским форматом" и нашей работой здесь. Поэтому, конечно, есть механизм надзора. В этом году такого надзора еще не было. Обычно это происходит два раза в году. Для нас очень важно, как продвигается дискуссия в "нормандском формате". Думаю, и "нормандскому формату" очень важно, как продвигается работа здесь", - отметил он.

Отвечая на вопрос о возможном освобождении Россией 24 украинских моряков, Мартин Сайдик сказал, что эта тема в ТКГ не обсуждается.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 4 сентября.-0-