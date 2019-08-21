Начавшееся 21 июля перемирие на востоке Украины самое действенное с начала конфликта - Сайдик

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начавшееся 21 июля перемирие на востоке Украины является самым действенным по сравнению с вводившимися ранее. Об этом сегодня сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Перемирие, согласованное ТКГ, и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды. По сравнению с другими перемириями, объявленными ранее, оно является самым действенным, - отметил Мартин Сайдик. - Сегодня, спустя 30 дней после его начала, среднее число нарушений режима прекращения огня является значительно ниже, чем до его вступления в силу".

По данным СММ ОБСЕ, с начала перемирия не зарегистрировано ни одного убитого гражданского вследствие обстрелов. Лишь один человек был ранен. "Это явно доказывает важность принимаемых нами соглашений о перемирии. Я еще раз настоятельно призываю стороны и далее полностью соблюдать обязательства, особенно с учетом начала учебного года", - сказал Мартин Сайдик.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 4 сентября.

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