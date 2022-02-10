Начштаба ОДКБ: эгоцентричная политика США ведет к обострению обстановки в мире, им способствуют Польша и страны Балтии

10 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Эгоцентричная политика США ведет к обострению обстановки в мире, им активно способствуют Польша и страны Балтии. Об этом заявил сегодня на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Сидоров констатировал: среди главных факторов, формирующих основные источники угроз для государств ОДКБ, остаются возрастание активности и расширение географии деятельности международных террористических и экстремистских организаций; наращивание западными государствами коллективных и национальных военных потенциалов при активном расширение военного присутствия США в Европе; увеличение масштабов операций в киберпространстве; антироссийская риторика украинских властей; сохранение высокой конфликтной напряженности в Сирии и Афганистане.

"Во многом обострению международной обстановки способствует эгоцентрическая деятельность Соединенных Штатов Америки, которые позиционируют себя в качестве единоличного гаранта международной безопасности, - сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ. - Соответствующий подход активно продвигался в ходе саммитов НАТО в течение 2021 года и закреплялся в принятых решениях на уровне глав государств и глав правительств стран - членов этой организации".

"Проводимые руководством США мероприятия по недопущению роста влияния России и Китая, а также по предотвращению их сближения продолжают оказывать дестабилизирующее влияние на безопасность в мире", - подчеркнул Анатолий Сидоров. Он напомнил, что США постоянно увеличивают расходы на оборону: в 2022 году они возрастут на 3,7%.

"В это же время Польша продолжает позиционировать себя в роли субрегионального лидера, активно поддерживает США и продвигает интересы НАТО на основных мировых политических площадках, - указал начальник штаба. - В плане развития национальных Вооруженных Сил Варшава продолжает последовательно реализовывать мероприятия по увеличению их численности (если брать на сегодня, это порядка 120 тыс., а уже к 2025 году эта цифра должна вырасти до 250 тыс. человек), формирует новые виды вооружений, развивает новые соединения в непосредственной близости от западной границы ОДКБ, поэтапно проводит техническое переоснащение в рамках плана технической модернизации Вооруженных Сил, а также активизирует разведку на восточном направлении. Одновременно для расширения возможности по приему и развертыванию войск передового присутствия НАТО на своей территории активно совершенствуется военная инфраструктура Польши и стран Балтии. Так, к настоящему времени уже завершена модернизация шести аэродромов в Польше и в Латвии, что в совокупности обеспечивает базирование на них до 200 боевых самолетов. Кроме того, продолжается совершенствование еще шести таких объектов в Польше, Литве и Эстонии".

"В Польше создается передовой плацдарм для заблаговременного хранения техники и запасов материальных средств Вооруженных Сил США, что позволяет обеспечить развертывание и бесперебойное снабжение до механизированной дивизии. Осуществляется реконструкция учебных центров и полигонов для обеспечения деятельности воинских контингентов НАТО. Одним из приоритетных направлений действий Польши и стран Балтии остается наращивание расходов на оборону и безопасность. Все это делается под предлогом якобы растущей угрозы со стороны России, а также Беларуси, которые все чаще указываются как источник военных угроз", - подчеркнул Анатолий Сидоров.-0-

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