Начштаба ОДКБ: Польша демонстрирует истеричную позицию в отношении Беларуси

10 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Польша демонстрирует истеричную позицию в отношении Беларуси. Об этом заявил сегодня на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Непосредственным источником угроз безопасности в Восточноевропейском регионе коллективной безопасности продолжает выступать повышенная военная активность вблизи западных границ ОДКБ, прежде всего на польской территории, - подчеркнул Анатолий Сидоров. - В настоящее время численность сосредоточенных в приграничных с Беларусью районах Польши, Украины и стран Балтии силовых структур, заявленной целью которых является охрана границ, составляет около 33 тыс. человек. Тематика миграционной атаки на Евросоюз активно используется коллективным Западом в интересах наращивания прессинга на Республику Беларусь. Крайне истеричный подход к этой ситуации по-прежнему демонстрирует Варшава, которая пыталась дискредитировать любые действия белорусской стороны по нормализации обстановки на границе и одновременно вопреки культивируемым в западном мире так называемым демократическим ценностям жестко пресекала попытки прохода беженцев на польскую территорию".

Дополнительный негатив в развитии военно-политической обстановки в регионе создают деятельность США и НАТО по вовлечению Украины в сферу своего влияния, заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ. "Уже сейчас в стране размещаются иностранные военнослужащие, представители американских и европейских частных военных компаний, активно задействуются объекты инфраструктуры, в воздушном пространстве систематически осуществляются полеты боевой и специальной, в том числе стратегической бомбардировочной и разведывательной авиации, - указал он. - Характерным показателем воздействия Запада на строительство и развитие украинских вооруженных сил является приведение их к стандартам НАТО. Для реализации намеченных планов активно привлекаются внешняя финансовая и консультативная помощь, заключаются договоры на поставку вооружения и военной техники: только с января текущего года из США поставлено около 650 т боеприпасов и военного имущества различного назначения".-0-