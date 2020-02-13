13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Швейцария имеют много общего, в том числе ряд общих вызовов. Об этом сегодня после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил журналистам глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис, передает корреспондент БЕЛТА.

"У наших стран много общего, в том числе много общих вызовов, - сказал он. - Мы находимся в похожей геополитической ситуации, окружены соседями, в том числе крупными и сильными государствами. Для Швейцарии это Германия, Франция, Италия. Беларуси - Россия, Польша и другие. И нам надо утверждаться, защищать свое место в этом окружении. И очень важный путь для этого - развитие дипломатии, поиск своего места на мировой арене".

В качестве примера Иньяцио Кассис назвал роль Беларуси в вопросах урегулирования украинского кризиса.

По его мнению, сейчас наступило подходящее время для активизации сотрудничества двух стран. "Теперь мы можем развивать и укреплять наши политические, экономические, гуманитарные отношения. Предпосылки для этого имеются, мы можем двигаться дальше", - уверен глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии.

Важным элементом сотрудничества он считает нынешний визит швейцарской делегации - первый в истории двусторонних отношений на столь высоком дипломатическом уровне, а также открытие посольства Швейцарии в Минске. "Беларусь также повышает уровень своего представительства в Швейцарии. Швейцарская сторона аккредитовала нового белорусского посла", - добавил он. В настоящее время Беларусь в Швейцарии представлена на уровне временного поверенного.-0-