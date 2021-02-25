Наращивание странами Запада военного потенциала является угрозой для ОДКБ - начальник Объединенного штаба

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Наращивание странами Запада военного потенциала является угрозой для Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Военно-политическая обстановка в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности сохраняла сложный и противоречивый характер, - констатировал Анатолий Сидоров. - На фоне развивающихся негативных процессов в глобальной международной политике и экономике основными источниками угроз для государств - членов организации оставались: деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе; неурегулированные вооруженные конфликты, в первую очередь в Сирии и Афганистане, а также сохраняющийся высоким уровень международного терроризма и религиозного экстремизма".

Кроме того, подчеркнул начальник Объединенного штаба, значительные негативные последствия для международной безопасности будет иметь политика Вашингтона, направленная на разрушение договорной базы контроля над вооружениями. Он напомнил, что вслед за выходом в августе 2019 года из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в ноябре 2020 года Соединенные Штаты Америки также вышли из Договора по открытому небу. "США активизировали деятельность, направленную на модернизацию стратегических систем вооружения и совершенствование так называемой ядерной триады", - указал Анатолий Сидоров. - Ведутся активные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования (взамен состоящих на вооружении ракет "Минитмен-3") и оснащению стратегических бомбардировщиков В-1 и В-52 перспективными гиперзвуковыми ракетами АGМ-183А АRRW, строительству перспективного бомбардировщика В-21, который должен быть принят на вооружение в 2025 году, а также серии из 12 новых атомных подводных лодок класса "Колумбия".

Кроме того, прямым следствием игнорирования Вашингтоном договоренностей в области контроля над вооружениями является планомерное развертывание европейского сегмента системы противоракетной обороны (ПРО) в Восточной Европе. Наряду с функционирующей американской базой ПРО в Румынии (Девеселу) в 2022 году должен быть введен в строй аналогичный объект на польской территории (Редзиково)".

Анатолий Сидоров подчеркнул, что основные мероприятия по развертыванию инфраструктуры базы ПРО в Польше уже завершены, а конструктивные особенности размещенных на указанных объектах пусковых установок будут обеспечивать возможность применения ударного вооружения, в частности, крылатых ракет "Томагавк" с дальностью пуска более 2 тыс. км.

"Вместе с этим следует отметить, что действия новой американской администрации свидетельствуют о более взвешенном подходе к вопросам, связанным с контролем над вооружениями и соблюдением взятых на себя обязательств в рамках международных договоров", - сказал начальник Объединенного штаба ОДКБ. В частности, он напомнил о продлении Россией и США на 5 лет Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истек 5 февраля.-0-

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