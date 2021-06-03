Нарышкин: право на суверенное развитие мы будем отстаивать

Сергей Нарышкин
3 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Действия западных стран по отношению к России и Беларуси являются агрессивными, но Россия, как и Беларусь, будет отстаивать свое право на суверенное развитие. Об этом заявил на встрече с руководством Комитета госбезопасности Беларуси директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня состоялось 20-е совместное заседание коллегии Комитета государственной безопасности Республики Беларусь и Службы внешней разведки Российской Федерации.
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