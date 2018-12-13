НАТО и Беларусь ведут диалог и обмениваются видением проблем безопасности

13 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. НАТО и Беларусь ведут диалог и обмениваются видением проблем в вопросах безопасности. Об этом заявила представитель Департамента по политическим вопросам и политике безопасности НАТО Таня Хартман сегодня на международном семинаре "Международная безопасность и НАТО в 2018 году", передает корреспондент БЕЛТА.

Альянс взаимодействует со многими странами-партнерами и международными организациями. Что касается контактов с Беларусью, то Таня Хартман обратила внимание: "Есть ряд идей, и все они не новые, которые мы обсуждаем с белорусской стороной. Имеются некоторые сферы, где мы можем сотрудничать теснее".

Представитель НАТО отметила, что имеется взаимодействие с Беларусью по теме борьбы с природными катаклизмами.

"Кибербезопасность - сфера, которой мы в последние годы уделяем большое внимание", - сказала она. Именно поэтому вопросы диалога и взаимопонимания становятся все более важными. "Мы должны вместе с другими партнерами обсуждать наши тревоги в этой сфере", - считает представитель НАТО.

Таня Хартман не впервые приезжает в Минск для участия в данном международном семинаре.

Мероприятие организовано Центром изучения внешней политики и безопасности совместно с Департаментом публичной дипломатии Организации Североатлантического договора, Фондом им. Конрада Адэнауэра, совместно с контактным посольством НАТО в Беларуси.

Семинар проходит с участием представителей НАТО, председателя правления Центра изучения внешней политики и безопасности Андрея Русаковича, Чрезвычайного и Полномочного Посла Эстонии в Беларуси Мерике Кокаев (эстонская дипмиссия является контактным посольством НАТО в Беларуси), известных белорусских и зарубежных экспертов. -0-

Фото Алины Гришкевич