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08 июня 2021, 12:51

НАТО ищет поводы для усиления позиций в Восточной Европе - эксперт

Павел Фельдман. Фото из личного аккаунта в VK
Павел Фельдман. Фото из личного аккаунта в VK

8 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. НАТО ищет любые поводы для усиления своих позиций в Восточной Европе. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Павел Фельдман, комментируя недавнее заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны альянса серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством Беларуси и России.

"Это говорит лишь о том, что НАТО воспринимает Россию вместе с Беларусью как стратегических противников, и что НАТО таким образом находит поводы для усиления своих собственных позиций на рубежах Восточной Европы, - указал эксперт. - То есть стоит ожидать каких-то военных учений, дополнительных финансовых вливаний в военную сферу со стороны США, Евросоюза. И, кроме всего, ведь сегодня тон в блоке НАТО задают не Германия, не Франция, а, как ни странно, прежде всего страны Балтии и Восточной Европы, а они всегда старались привлечь к себе внимание своих более авторитетных покровителей, прежде всего Вашингтона. Ну вот и нагнетают страх, привлекают внимание, можно сказать, успешно выполняют свои задачи, потому что главная их функция как раз и заключается в сдерживании России, Китая, Беларуси - всех тех стран, которые пытаются реализовывать свой суверенный курс, не хотят прогибаться под эту генеральную вашингтонскую линию".

Павел Фельдман уверен: стратегической целью НАТО всегда было не допустить укрепления солидарности трех исторически братских государств - России, Беларуси и Украины. "Украину они успешно вырвали из этого стратегического постсоветского альянса и пространства, хотели вырвать и Беларусь, - отметил он. - Но, как показала практика, в этот экзистенциональный момент исторических испытаний белорусский народ сделал выбор в сторону сближения с Россией, они этот выбор должны уважать. И прекрасно понимать, что любое действие рождает противодействие, что их информационная, экономическая и политическая агрессия не нравится ни России, ни Беларуси. И под этим давлением наши страны вынуждены предпринимать соответствующие контрмеры. Не надо было им самим содействовать раскачиванию лодки белорусской политической системы, не надо было ставить Президента Александра Лукашенко в такое трудное положение, не надо было товарищам по блоку НАТО - США, Польше, странам Балтии содействовать организации в Беларуси цветной революции. Тогда, наверное, Минск мог бы продолжать более многовекторную внешнюю политику, которой придерживался раньше. Но дело в том, что страны НАТО сами не оставили Беларуси выбора. Теперь пускай пеняют на себя".

Отвечая на вопрос, является ли это заявление генсека НАТО подготовкой фона для предстоящих переговоров президентов России и США, Павел Фельдман сказал: "Я бы не стал эти два явления связывать, потому что сейчас в США в преддверии этой большой встречи риторика звучит удивительно мирная. Они не хотят портить переговорные позиции своему собственному Президенту, все-таки сейчас демократы доминируют и в Сенате, и в Конгрессе, они полностью контролируют правительство. Поэтому они, наоборот, заняли выжидательную позицию и даже выдают нам (России. - Прим. БЕЛТА) всякие авансы, говорят, что США и Россия должны помириться, должны эффективнее сотрудничать в дальнейшем. То есть возникает ощущение смены политики кнута на политику пряника. Но мы знаем цену американским обещаниям и должны быть крайне сдержаны. У блока НАТО свой интерес, это гигантская военная машина, требующая постоянных материальных дотаций. И если посмотреть на ее функционал, то сразу возникают сомнения в оправданности этих трат. Ну, в советское время, в период холодной войны, когда соперничали две разные политические и экономические системы, эти траты с их стороны были более-менее оправданы. Но сейчас с кем вы собираетесь бороться, хочется спросить у этих людей? Бороться по большому счету не с кем, поскольку ни со стороны России, ни со стороны Китая реальной военной агрессии в сторону Запада априори быть не может. Но какую-то работу надо же им находить, поэтому демонизируют Беларусь, будут делать вид, что она готовит какую-то агрессию, может, в сторону Балтии или в сторону Украины - насколько у людей фантазии хватит".-0-

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