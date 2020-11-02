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02 ноября 2020, 17:46

Национальное собрание Беларуси готово к конструктивному диалогу с зарубежными коллегами - Рачков

Сергей Рачков
Сергей Рачков

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное собрание Беларуси готово к конструктивному диалогу с зарубежными коллегами, заявил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков. Он участвует в заседании руководящего совета Межпарламентского союза, которое проходит в режиме видеоконференции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Межпарламентский союз - старейшая межпарламентская организация, созданная в конце XIX века. В ее состав входят 179 парламентов, включая Национальное собрание Беларуси. Мы всегда придавали большое значение работе в этой организации. Рассматриваем ее как важнейшую площадку для обмена мнениями, опытом, экспертизой. Всегда очень активно участвуем во всех мероприятиях союза, начиная от ассамблеи и завершая конференциями, семинарами. Мы поддерживаем ту линию, которую проводит руководство МПС на повышение эффективности деятельности организации", - сказал Сергей Рачков.

Сенатор отметил, что наряду с такими важными темами, как привлечение молодежи к принятию государственных решений, гендерное равенство, в этом году на повестке - борьба с распространением СOVID-19. "Мы информировали в рамках Межпарламентского союза о ситуации в Беларуси, делились своим опытом. Считаю, что мы сделали очень много по противодействию этой инфекции", - рассказал он.

Параллельно с работой на межпарламентских площадках активно проходит работа и на двусторонних треках с парламентами иностранных государств. "У нас работают 4 межпарламентские комиссии и 72 рабочие группы по сотрудничеству с парламентами иностранных государств. В последние дни руководители межпарламентских комиссий и рабочих групп обратились с посланиями к своим коллегам в иностранных государствах, в которых довели объективную ситуацию в Беларуси. Мы подчеркнули внешнее воздействие на те процессы, которые происходят в стране, на вмешательство во внутренние дела. Мы призвали наших коллег получать информацию из объективных источников и подчеркнули, что готовы всегда предоставлять эту объективную информацию. Готовы к конструктивному, профессиональному, но наступательному взаимодействию по этим вопросам. Сегодня Национальное собрание Беларуси: Палата представителей и Совет Республики конкретно заняты актуальными проблемами, которые волнуют Беларусь, и используют в этих целях все возможные инструменты, включая парламентскую дипломатию".

206-я сессия руководящего совета Межпарламентского союза проходит с 1 по 4 ноября. В сегодняшнем заседании принимают участие делегаты от 118 национальных парламентов. Центральный вопрос повестки дня - выборы нового председателя Межпарламентского союза. Во время четырехдневного мероприятия делегаты также заслушают отчет Габриэлы Куэвас Баррон о ее трехлетней деятельности в качестве председателя МПС, рассмотрят финансовый отчет за предыдущий год, утвердят бюджет на будущий год и обсудят мероприятия союза на ближайшие два года.

"Это внеочередная сессия, и она носит более организационный характер. Работа началась вчера, когда прошел первый тур выборов председателя Межпарламентского союза. На данный пост претендуют 4 кандидата - из Канады, Португалии, Пакистана и Узбекистана. Сегодня станут известны результаты. При необходимости будет проведен второй этап выборов, - добавила член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Мария Василевич. - Межпарламентский союз является важной площадкой для обсуждения вопросов международного уровня, высказывания различных позиций и мнений. С 1995 года Беларусь имеет право участвовать в обсуждении, доносить свою позицию, принимать точку зрения парламентариев других стран. В условиях общей глобализации, безусловно, важно и актуально оставаться на связи, даже в сложившейся неблагоприятной эпидситуации".-0-

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