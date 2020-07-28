28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный exit poll пройдет 9 августа на президентских выборах. Инициатором социологического исследования выступает представительство Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси, сообщил сегодня журналистам его директор Владимир Перцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Проводить исследование будет Молодежная лаборатория социологических исследований при республиканском союзе общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций". "Мы обратились к БКМО, поскольку у этой организации есть положительный опыт проведения подобных исследований, гражданского контроля за избирательным процессом в предыдущие кампании 2010 и 2015 годов", - отметил Владимир Перцов. Он напомнил, что эти исследования были "достаточно близки к результатам голосования и практически полностью совпадали с результатами exit poll, которые проводили другие именитые зарубежные организации".

"Запрос на объективные социологические исследования есть. Мы немного устали от "заборной" социологии. В нашем избирательном процессе должны присутствовать цивилизованные формы социсследований", - подчеркнул директор МГТРК "Мир" в Беларуси.

В свою очередь председатель БКМО Павел Алексо обратил внимание, что Молодежная лаборатория социсследований имеет свидетельство об аккредитации (№000037), полученное в комиссии по опросам общественного мнения при НАН. "В состав лаборатории входят компетентные специалисты: социологи, политологи, научные консультанты. Социсследования они проводят на международном уровне по общепризнанным универсальным методикам", - сказал он.

"У нас разработана и уже апробирована опросная сеть. Есть интервьюеры с опытом работы. Мы готовы к проведению такого масштабного серьезного исследования", - заявил председатель БКМО.

Сегодня в Минске прошла презентация exit poll, во время которой журналистам также показали форму, в которой будут работать интервьюеры.-0-

Фото Сергея Шелега

Контролировать проведение exit poll на выборах Президента будут международные эксперты Национальный exit poll пройдет 9 августа. Инициатором социологического исследования выступает представительство МГТРК "Мир" в Беларуси.