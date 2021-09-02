"Наверное, 32 беженца представляют огромную угрозу для Польши". Макей прокомментировал введение ЧП на границе с Беларусью

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал журналистам информацию о введении Польшей чрезвычайного положения на границе с Беларусью, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда наводнения случались в прошлые годы, ничего не вводилось, когда пандемия охватила всю Польшу, ничего, а 32 беженца появились на приграничной территории - и вводят чрезвычайное положение. Наверное, действительно они представляют огромную угрозу для Польши", - с иронией отметил глава МИД.

Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении на границе с Беларусью режима чрезвычайного положения из-за сложной ситуации с мигрантами.

Как сообщалось, к месту напротив участка пограничной заставы "Русаки" 18 августа польские правоохранители доставили группу беженцев. Была также предпринята попытка насильственно вытеснить их на территорию Беларуси. Беженцы - 32 гражданина Афганистана, в том числе 5 женщин, - открыто заявили представителям польской власти о намерении подать прошения о предоставлении убежища и отказались пересекать границу Беларуси. В знак протеста они организовали стихийный лагерь на территории Польши.

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Польская сторона, считают в Госпогранкомитете Беларуси, должна принять для разрешения ситуации все необходимые меры, допустить к беженцам международные правоохранительные и гуманитарные организации, а также рассмотреть прошения о предоставлении статуса беженца или убежища.

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Накануне беженцам из Афганистана вручили гуманитарную помощь от УВКБ ООН и Красного Креста. Несмотря на тот факт, что группа находится на территории Польши, Госпогранкомитет Беларуси проявил добрую волю и счел необходимым пропустить на пограничную полосу представителей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Белорусского общества Красного Креста.

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Беженцы поблагодарили за оказанную им помощь. Один из мужчин, представившийся Мухаммедом, рассказал, что группа оказалась в очень непростых условиях. Лагерь находится в топкой низине, после дождей вокруг грязь, в палатки, по словам беженцев, попадает вода. "Мы буквально умираем каждый день. Нет еды, нет чистой воды, очень холодно. Я призываю все правительства мира услышать нас и помочь. Каждую ночь мы плачем", - рассказал он. Он подчеркнул, что поддержку с сопредельной стороны беженцы не получают. Они написали прошение о предоставлении убежища в Польше, но ответа на него пока так и не получили. Насколько это может затянуться, беженцы не знают.-0-