Назарбаев предложил провести заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил коллегам по ЕАЭС провести следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета в Астане в мае 2019 года, приурочив к 25-летию идеи о ЕАЭС, сообщает Казинформ.

Выступая перед лидерами ЕАЭС, президент Казахстана напомнил, что в далеком 1994 году в стенах Московского государственного университета он впервые выступил с идеей создания евразийской интеграции, высказавшись о принципах равноправия и добровольности.

"Тогда я представлял себе мощный экономический союз, который со временем трансформируется в большого игрока на международной арене и будет притягивать своими действиями других, которые захотят с нами работать. Сегодня фактически эта идея стала реальностью - мы в нем работаем. В следующем году исполняется пять лет с момента подписания договора и 25 лет идее, о которой я сейчас говорил. Поэтому, если вы примите, я предлагаю провести очередное заседание в Астане, где мы подписали соглашение о ЕврАзЭС, в мае следующего года, приурочив к 25-летию этой идеи", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана также заявил, что государствам Евразийского экономического союза нужно к 2025 году устранить все препятствия во взаимной торговле. "Это важное условие полноценного функционирования нашего объединения. Комиссии (ЕЭК) и правительствам надо активизировать работу в данном направлении", - приводит слова Нурсултана Назарбаева ТАСС.

Он отметил, что считает важным реализовывать якорные проекты в ключевых секторах экономики, которые на практике позволят укрепить объединение.

Нурсултан Назарбаев также заявил, что странам ЕАЭС нужно завершить работу над соглашением о пенсионном обеспечении граждан объединения. "Нам надо приложить дополнительные усилия для полноправного функционирования Евразийского экономического союза. Надо завершить работу по давно обсуждаемым документам, которые направлены на обеспечение движения четырех свобод - товаров, капитала, услуг, рабочей силы. Это касается в том числе соглашения о пенсионном обеспечении граждан стран Евразийского экономического союза", - сказал глава Казахстана. По его словам, документ будет гарантировать гражданам тот объем прав на пенсионное обеспечение, который предусмотрен для резидентов каждой страны.-0-