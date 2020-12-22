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22 декабря 2020, 20:08

Не сбавляя темпов и апробируя новые форматы - посол Беларуси о сотрудничестве с Египтом в условиях COVID-19

Фото из архива
Фото из архива
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Египет остается ключевым политическим и торгово-экономическим партнером, основной опорной точкой для продвижения экономических интересов Беларуси в Африке и на Ближнем Востоке. Об этом заявил в интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев. Он рассказал, что между двумя государствами нет закрытых тем для обсуждения, а заданный высокий темп взаимодействия стороны стараются не сбавлять, несмотря на пандемию.

- Сергей Леонидович, что можно назвать самым важным в белорусско-египетском сотрудничестве в уходящем году?

- Безусловно, самым важным событием в белорусско-египетских двусторонних отношениях в этом году стал официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Египет. Глава государства провел встречи с Президентом Египта и председателем Палаты представителей. Было организовано посещение крупнейшего в стране инфраструктурного проекта "Новая административная столица Египта". В ходе визита подписан ряд важных двусторонних соглашений и коммерческих контрактов.

Не скажу, что взаимные визиты глав государств - обыденное явление, но в белорусско-египетских отношениях диалог на высшем уровне стал неким естественным компонентом рабочих контактов. То взаимопонимание, которое присутствует в общении между первыми лицами Беларуси и Египта, передается далее и ощущается на всех уровнях двустороннего взаимодействия. У нас действительно нет закрытых тем для обсуждения или недопонимания в каких-то аспектах сотрудничества.

- Во время визита было принято решение о создании Комиссии высокого уровня. Какая ее основная цель?

- Да, действительно, мы продолжили формирование институциональной базы двустороннего сотрудничества. Во время визита на высшем уровне был заключен меморандум о создании Комиссии высокого уровня по вопросам двустороннего сотрудничества и политического диалога между Беларусью и Египтом на уровне министров иностранных дел двух стран. Первое заседание комиссии планируем провести в ближайшее время.

В перспективе Комиссия высокого уровня станет "зонтичным" механизмом для координации работы на ключевых направлениях и принятия стратегических решений по вопросам развития двусторонних отношений. Она не подменяет собой успешно действующую Белорусско-Египетскую совместную торговую комиссию. Оба института обладают необходимыми объемами полномочий и решают разные задачи. Мы планируем сделать их работу параллельной и взаимосвязанной. Если необходимо - проводить заседания двух комиссий одновременно.

- Как пандемия сказалась на двусторонних контактах?

- В этом году мы все столкнулись с проблемой, о которой раньше даже и не думали. Пандемия показала, насколько наш мир взаимозависим. На какое-то время мы оказались изолированными, закрытыми в своих "национальных квартирах". Под запретом оказалось то, что ранее было естественным и обязательным - свобода передвижения, контакты, встречи, визиты. Это неотъемлемая часть повседневной жизни и основа профессиональной деятельности дипломатов.

В отношениях с египетскими коллегами мы все-таки старались не сбавлять заданный высокий темп взаимодействия вопреки не зависящим от нас обстоятельствам и препятствиям. И во многом нам это удалось. Мы не только не снизили динамику двустороннего сотрудничества по ключевым направлениям, но и опробовали новые форматы и способы коммуникации.

- Можете ли привести примеры?

- Главы двух государств поставили задачу проработать варианты участия белорусской стороны в модернизации предприятий на территории Египта, выработать механизм такого участия. При содействии посольства с июля по сентябрь 2020 года проведено более 20 видеоконференций между египетскими и белорусскими предприятиями, а также Центром промышленной модернизации Министерства торговли и промышленности Египта по вопросам модернизации существующих и создания новых производственных линий в Египте. Вопрос обсуждался и на видеоконференции министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь и министра торговли и промышленности Египта в июне. В ноябре была организована моя встреча с директором Центра промышленной модернизации.

В итоге определен ряд компаний двух стран (с белорусской стороны речь идет прежде всего о производителях станков и сельхозоборудования), которые сегодня обсуждают конкретные алгоритмы сотрудничества для повышения производственных мощностей египетских предприятий. И будьте уверены, мы не забываем о необходимости продвижения и защиты коммерческого интереса наших предприятий.

Возможно, для кого-то динамика двусторонней торговли в 2020 году может показаться отрицательной. Наш товарооборот с Египтом в январе - октябре составил $65,64 млн (51,7% к январю - октябрю 2019 года), экспорт - $48,62 млн (45,9% к январю - октябрю 2019 года), импорт - $17,02 млн (77,5%).

Основная причина сокращения экспорта - падение продаж полуфабрикатов из нелегированной стали ($35,5 млн, 64,8% от общего объема экспорта) на фоне корректировки мировых цен на стали и спада в строительной отрасли Египта. В то же время удалось нарастить экспортные поставки в Египет по остальным товарным позициям. В частности, по тракторам темп прироста составил 146,3%, по шинам - 175,7%, по частям и принадлежностям для автомобилей и тракторов - 162,7%, по дорожной и строительной технике - 277,5%.

- То есть речь идет об оптимизации структуры белорусско-египетской торговли?

- Да, фактически произошла корректировка, я бы сказал, оптимизация структуры белорусско-египетской торговли.

Сформирована Белорусско-Египетская группа по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства, ее первое заседание состоялось в июле в формате видеоконференции. Отрабатываем вопросы сотрудничества в области семеноводства, халяльной сертификации, сельскохозяйственной механизации и образования.

Кроме того, создан Белорусско-Египетский совет делового сотрудничества, первое заседание которого состоялось в феврале в Каире. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, нам удалось 13-17 декабря этого года организовать визит в Минск председателя египетской части делового совета, генерального директора Egypt International Pharmaceutical Industries Company Ахмеда Келани. В результате определились не только с алгоритмом дальнейшего функционирования делового совета, повышения его эффективности, но и рассмотрели практические направления двусторонних связей в области фармацевтики (торговля, инвестиции, совместные исследования).

Следующим важным событием должно стать проведение в Каире очередного, 7-го заседания Белорусско-Египетской совместной торговой комиссии, а также 3-го заседания Белорусско-Египетской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности в начале 2021 года.

- Учитывая большую любовь белорусов к египетским курортам, туризм по-прежнему остается важной составляющей белорусско-египетского взаимодействия?

- Важнейшим направлением сотрудничества остается именно туризм. В июле, сразу после возобновления авиасообщения с аэропортами Красного моря, был впервые организован визит в Беларусь министра туризма и наследия Египта. На встречах и переговорах обсуждались вопросы расширения двустороннего сотрудничества в туристической, музейной, санаторно-оздоровительной сферах, организованы презентации туристического потенциала обеих стран и проведены переговоры представителей туристического бизнеса в формате В2В.

Ключевые вопросы двусторонней туристической повестки дня - безусловное обеспечение безопасности белорусов на египетских курортах, упрощение порядка прибытия наших в граждан в Египет (речь о предоставлении нам, наконец-то, права получать визы по прибытии), освоение египтянами нашей страны как важного направления зеленого и оздоровительного туризма.

В настоящее время в рамках достигнутых договоренностей прорабатывается вопрос проведения в начале 2021 года крупного туристического форума и специализированной конференции в Египте с широким привлечением специалистов государственных институтов и частных компаний двух стран, работающих в транспортной, финансовой, страховой, гостиничной и туристической сферах. Главная цель - углубление сотрудничества, обеспечение безопасности и повышения качества оказываемых услуг, расширение их географии, выработка предложений по совершенствованию задействованных правовых инструментов.

- Как складываются гуманитарные, научные контакты между нашими странами?

- Интенсивность политико-экономического взаимодействия между Беларусью и Египтом естественным образом дополняется расширением форм и увеличением контактов в области гуманитарного сотрудничества.

Развивается научно-техническое сотрудничество НАН, БГУИР, БНТУ с египетскими партнерами. В феврале в Каире при участии председателя президиума Национальной академии наук Беларуси и председателя Академии научных исследований и технологий Египта состоялся третий белорусско-египетский научный симпозиум. Египет посетила делегация в составе министра образования Республики Беларусь и ректоров БГУ, БНТУ, БГУИР. Была проведена встреча с министром высшего образования и научных исследований Египта, состоялось заседание круглого стола с руководителями египетских университетов по вопросам межвузовского взаимодействия.

Активизировано двустороннее сотрудничество в области медицины, а также проведение совместных научных разработок. В частности, налажено прямое взаимодействие между БГМУ и Айншамским университетом (г.Каир) при проведении научных исследований в сфере онкологии и кардиологии; между БГУИР и Кафрэльшейхским университетом - в области физики и IT; между БГУ и Университетом Каира - в области биотехнологий, фармацевтики и медицины.

После успешных дней культуры Египта в Беларуси, состоявшихся в 2019 году, с заинтересованными организациями и ведомствами согласовывается проведение ответных мероприятий в Египте. Идет предметная работа по возобновлению творческих контактов между ведущими национальными театрами двух стран.

- Что можно сказать о договорно-правовой базе сотрудничества с Египтом?

- Один из качественных индикаторов уровня взаимных отношений между странами - степень продвинутости договорно-правовой базы, определяющей, по сути, основу двустороннего сотрудничества и правила игры.

Уходящий год можно смело отнести к успешным, исходя из достигнутых результатов в этой области.

К примеру, только на белорусско-египетском треке в 2020 году подписаны межправительственное соглашение о сотрудничестве в таможенных делах, исполнительная программа о взаимодействии в сфере высшего и послевузовского образования, меморандумы о сотрудничестве в банковской сфере, создании совместной комиссии высокого уровня по вопросам двустороннего сотрудничества и политического диалога, программа военно-технического сотрудничества на 2020-2022 годы.

Одна из основных и важных задач посольства - обеспечение и защита интересов граждан Республики Беларусь, находящихся на территории стран аккредитации дипломатического учреждения. Характерной особенностью этой деятельности для нас можно назвать ее интенсивность, обусловленную значительным количеством въезжающих в Египет граждан Беларуси для туризма и отдыха. По этому направлению работы уходящий год следует отнести к достаточно сложным периодам с учетом тех вызовов, которые принесла пандемия коронавирусной инфекции.

Вместе с тем благодаря профессиональным и слаженным действиям всех ответственных лиц и организаций в кратчайшие сроки в марте было успешно организовано возвращение из Египта более 5 тыс. белорусских туристов, а также во взаимодействии с российской стороной - отдельных наших граждан из Алжира. Дополнительно проработан и осуществлен специальный рейс "Белавиа" в Каир, на борту которого в Минск было эвакуировано более ста соотечественников и иностранных граждан.

- Как ведется работа по развитию межгосударственного сотрудничества в гуманитарной сфере в других странах, где вы в качестве посла аккредитованы по совместительству?

- В марте этого года состоялся визит в Оман делегации Национальной академии наук под руководством первого заместителя председателя президиума. В состав белорусской делегации вошли ведущие специалисты различных отраслей, в том числе представители Парка высоких технологий. В результате переговоров достигнуты договоренности о взаимодействии по линии научных и образовательных учреждений двух стран. Представлен потенциал Беларуси в области высоких технологий, включая конкретные проекты в научно-технической области. Весной прошли Дни культуры Беларуси в Омане, в рамках которых состоялся визит белорусского министра культуры в Оман. Беларусь с успехом была представлена творчеством Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", выставкой "Узоры и символы: наследие белорусского орнамента" из собрания Национального исторического музея нашей страны.

В завершение хотел бы выразить надежду, что в перспективе связанные с пандемией вопросы будут решены и все усилия сконцентрируются на развитии конструктивного сотрудничества.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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