Неформальная встреча по Беларуси не имеет ничего общего с повесткой дня Совета Безопасности - Рыбаков

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неформальная встреча по вопросам работы медиа в Беларуси, которая прошла онлайн по формуле Аррии, не имеет ничего общего с повесткой дня Совета Безопасности. Об этом сегодня заявил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков во время неформальной дискуссии по формуле Аррии, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат подчеркнул, что участие белорусской стороны в неформальной встрече - это не признание ее легитимности.

По словам Валентина Рыбакова, данная встреча не соответствует полномочиям Совета Безопасности ООН как главного органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности. "Подобные встречи, даже неофициальные, не имеют никакого отношения к повестке дня Совета Безопасности. Они представляют собой явное злоупотребление мандатом этого основного органа Организации Объединенных Наций. Это еще одна отчаянная попытка нескольких членов Совета Безопасности набрать политические очки за счет избирательного и предвзятого подхода", - подчеркнул он.

Валентин Рыбаков, отметил и то, как было организовано мероприятие, ведь некоторые спикеры не являются профессионалами в области СМИ, а некоторые вообще не имеют отношения к журналистике.

В свою очередь белорусская сторона направляла организаторам предложение дать возможность выступить на встрече представителям медиа, журналистам и публичным персонам Беларуси. Это способствовало бы открытой дискуссии, дало возможность услышать альтернативные мнения. Однако в таком участии было отказано. "К сожалению, ни председатель Белорусского союза журналистов, ни уполномоченный по правам журналистов из Беларуси не были допущены к участию. Разве это свобода слова? Разве так должен выглядеть инклюзивный диалог? С нашей точки зрения, это не что иное, как дискриминация и политизированные манипуляции, - сказал дипломат. - Что делает это еще более абсурдным, это то, что наше предложение о дополнительных выступающих было отправлено до того, как была составлена повестка дня встречи, а список докладчиков и выступающих был окончательно утвержден".

Обращаясь к соорганизаторам мероприятия, в числе которых ряд стран Запада, белорусский дипломат подчеркнул: никто из них не является эталонным хранителем демократических ценностей и принципов. "Никто из вас не является сияющим маяком демократии. У вас нет абсолютно никакого морального права проповедовать демократию или читать лекции нам или кому-либо еще о демократических ценностях. Кстати, европейским и эстонским налогоплательщикам, наверное, будет интересно узнать, кто оплатил поездку некоторых выступающих в Таллин", - заметил Валентин Рыбаков.

"Меньше всего, что сейчас нужно Беларуси, - это иностранное вмешательство и чтение лекций, особенно от тех, кто сам намного ниже стандартов свободы СМИ и свободы слова", - подчеркнул дипломат.

Он высказал надежду, что у соорганизаторов мероприятия хватит смелости созвать еще одну встречу для обсуждения ситуации с правами человека, результатов выборов и свободы СМИ в других странах по обе стороны Атлантики.

"Беларусь не потерпит никакого внешнего вмешательства и давления. Не следует злоупотреблять мандатами главных органов Организации Объединенных Наций, чтобы только лишь удовлетворить узкие политические интересы определенных стран. Беларусь призывает все стороны соблюдать нормы международного права и полностью соблюдать цели и принципы Устава ООН. Мы готовы сотрудничать со всеми государствами-членами на принципах взаимного уважения и диалога", - резюмировал Валентин Рыбаков.

Дискуссия проходила по формуле Аррии, то есть носила неформальный характер. Этот процесс назван в честь посла Венесуэлы Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году. Любой член Совета Безопасности ООН может созывать встречи в таком формате, а также приглашать на них докладчиков из числа общественных деятелей или НКО. Другие страны не могут заблокировать проведение заседания, однако оно проходит не в зале Совета Безопасности, на нем не вырабатывается никаких резолюций или иных официальных документов. Другие члены Совета при желании могут отказаться от участия во встрече.-0-