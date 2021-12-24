Неформальный саммит СНГ пройдет в Санкт-Петербурге 28 декабря

24 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Неформальный саммит СНГ состоится 28 декабря в Санкт-Петербурге, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.
"По инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств - участников Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении кремлевской пресс-службы.
По ее информации, в мероприятии примут участие Президент Беларуси Александр Лукашенко, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.-0-