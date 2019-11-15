Некоторые кандидаты в депутаты заранее пытаются оправдать свой проигрыш - Перцов

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые кандидаты в депутаты заранее пытаются оправдать свой проигрыш на выборах. Такое мнение высказал директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Понимая, что они не пройдут, начинают уже сейчас запускать какие-то заготовки, почему это у них не получилось. Если нет возможности сделать "красивый" перформанс, чтобы тебя за какие-то нарушения пожурили или, того лучше, сняли с избирательной гонки, то свой проигрыш уже сейчас нужно пытаться оправдать", - отметил Владимир Перцов, комментируя высказывания некоторых кандидатов, что им якобы не хватило эфирного времени или возможности выступить на страницах газет, чтобы стать узнаваемыми и пройти в парламент.

Владимир Перцов обратил внимание, что сейчас законодательство позволяет кандидатам покупать эфирное время и площади в газетах, чтобы донести свою позицию.

Директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук констатировал, что часть кандидатов даже не представила свои избирательные программы. А некоторые кандидаты шли на выборы за провокацией. "Слава богу, есть и другие, очень активные и узнаваемые люди. Поэтому, мне кажется, кампания проходит довольно интересно, сбалансированно, и в социальных сетях она находит отклик", - сказал Дмитрий Жук.

Ответил он и на некоторые претензии о том, как освещаются выборы в разных СМИ. "Политика - дело инициативное, и тот, кто хочет участвовать в политике, проявляет инициативу. Всем кандидатам, которые обратились к нам в издательский дом, чтобы донести их точку зрения в виде программы, мы дали эту возможность", - подчеркнул Дмитрий Жук. Причем, для кандидатов это бесплатно, все за деньги государства. Тех, кто дополнительно захотел бы купить площадь в газете и донести свою позицию, не было. "Если нет инициатив у политиков, то зачем на зеркало пенять", - резюмировал глава издательского дома "Беларусь сегодня".-0-