Нельзя ставить Беларусь перед ложным выбором между Востоком и Западом - аналитик из США

6 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Нецелесообразно ставить Беларусь в положение ложного выбора в развитии отношений на восточном и западном векторах. Такое мнение в беседе с журналистами высказал старший директор Центра дипломатии и глобальных отношений имени Дж.Байдена (США) Майкл Карпентер, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь - суверенная страна. Я должен сказать, что, по крайней мере с моей точки зрения, нет необходимости просить Беларусь выбирать между своими союзническими отношениями, тесными историческими и культурными связями с Россией и улучшением отношений с США. Это ложный выбор. Мы можем улучшить наши отношения и без этого", - считает аналитик.

Майкл Карпентер также выразил надежду, что нормализация белорусско-американских отношений будет происходить быстрыми темпами. В этой связи он отметил, что отсутствие представительства на уровне послов оказывает определенное сдерживающее влияние на этот процесс, так как дипломатия является платформой для развития сотрудничества и по другим направлениям, в том числе в экономике. "Конечно, надо развивать отношения и на уровне народов, обеспечить тесные связи между американцами и белорусами", - сказал он.

Американский аналитик, который накануне посетил в Минске Парк высоких технологий, высоко оценил достижения Беларуси в IT-сфере: "Я был поражен тем количеством молодых и талантливых людей, которые работают в этом парке, тем количеством предпринимателей, которые используют данную организацию в качестве инкубатора своих бизнес-идей. Безусловно, у нас есть большое количество контактов между ПВТ и Кремниевой долиной в США. Это также является подспорьем в дальнейшей нормализации наших связей и укреплении сотрудничества".-0-