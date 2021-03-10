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Политика
10 марта 2021, 20:15

Немецкий политолог: Запад считает, что у него есть моральное право вмешиваться в дела других стран

Фото ОНТ
Фото ОНТ

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад считает, что у него есть моральное право вмешиваться во внутренние дела других стран. Такое мнение высказал немецкий политолог, научный директор Германо-российского форума Александр Рар в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам политолога, в 1990-х Запад почувствовал, что страны развалившегося СССР начинаются тянуться к Европе. И тогда он стал работать в этом направлении, принимая к себе граждан из постсоветских государств и поощряя их возвращение на родину уже с западным менталитетом на руководящие посты.

"Никто на Западе не отказывается от идеи дальнейшего расширения Европы на восток и создания фактически большого "демократического" пространства как можно дальше, вплоть до границы Ирана и Китая - эти страны точно западную демократию никогда не примут. Запад считает, что постсоветские страны в 1990-е годы были на этом пути и потом с него ушли. И во многом винят в этом Путина, поэтому и сражаются с Россией", - пояснил Александр Рар.

По мнению политолога, если ситуация будет развиваться так и дальше, это может привести к серьезному конфликту. "Запад пока считает, что у него есть моральное право наращивать демократические институты, укреплять гражданское общество, вмешиваться во внутренние дела восточных стран. Он так считает, потому что он сильнее. Запад всегда боролся за свободу, но за свободой стояли политические идеи и, естественно, вопросы власти внутри Европы", - подчеркнул он.

Александр Рар также рассказал, что на Западе есть два видения, как должна развиваться Европа. Соединенные Штаты Америки поддерживают концепцию, согласно которой страны Европы должны быть встроены в трансатлантическое партнерство. В нем есть место Украине, но не России и Беларуси. Эта концепция выгодна Польше, Румынии, прибалтийским государствам, отметил политолог.

Другого взгляда придерживаются элиты Германии и Франции. По словам эксперта, они выступают за выстраивание общего континентального пространства и включение туда других стран, в том числе России и Беларуси.

"Эти две разные концепции борются между собой, пока неясно, какая победит", - сказал Александр Рар. Он также констатировал продолжающиеся разногласия между странами Европейского союза, влияние Соединенных Штатов на эти процессы. "Мне кажется, сам Европейский союз теряет свою монополию над Европой, - заявил политолог. - Уже нельзя говорить, что Европейский союз - это Европа".-0-

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