Необходимо прилагать совместные усилия для обеспечения безопасности в мире - посол Эстонии

13 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Всем странам необходимо прилагать совместные усилия для обеспечения безопасности в мире. Об этом заявила Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии в Беларуси Мерике Кокаев на международном семинаре в Минске "Международная безопасность и НАТО в 2018 году", передает корреспондент БЕЛТА.

Эстонская дипмиссия в настоящее время является контактным посольством НАТО в Беларуси, поэтому Мерике Кокаев в своем выступлении сделала акцент на принципах деятельности Альянса с учетом современной ситуации в мире.

В свою очередь директор отдела политики безопасности и трансатлантических отношений политического департамента МИД Эстонии Мико Хальяс выразил мнение, что в настоящее время в Европе создана хорошая архитектура безопасности. "И ей следуют даже те, кто, может быть, не хотел бы этого делать", - заметил он.

Представитель эстонского внешнеполитического ведомства сказал, что для такого небольшого государства, как Эстония, очень важным является "крепкий порядок, основанный на следовании всеми сторонами международным соглашениям". Он обратил внимание, что НАТО в последнее время активно сотрудничает с Европейским союзом, ООН.

Мико Хальяс также сказал о том, что все более важным вопросом для НАТО становится борьба с терроризмом, а также кибербезопасность. "Мы все должны вносить вклад в укрепление безопасности", - сказал он.-0-

Фото Алины Гришкевич