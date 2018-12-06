Необходимо реализовать в ЕАЭС свободу передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы - Жээнбеков

6 декабря, Санкт-Петербург /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета отметил важность реализации свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на пространстве ЕАЭС.

"Мы считаем важным обсудить вопрос о состоянии конкуренции на трансграничных рынках. Необходимо анализировать принятые меры по пресечению нарушений общих правил конкуренции, постоянно формировать позитивное представление о союзе как эффективной и конкурентоспособной международной организации", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Он выразил уверенность, что подписанные документы внесут весомый вклад в создание условий ведения бизнеса, и тем самым будет сделан значительный шаг для улучшения жизни граждан всех государств - членов союза.

"Наш союз имеет огромный потенциал для экономического развития каждой страны евразийского пространства, который еще не в полной мере задействован. В этом контексте одной из важнейших задач нашей работы является устранение любых барьеров и ограничений. Считаю важным реализацию четырех основных свобод на пространстве ЕАЭС - свободу передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мы должны поддерживать друг друга и устранять препятствия", - подчеркнул лидер Кыргызстана.

Он добавил, что в 2019 году важно провести работу по наращиванию количества секторов и отраслей, в которых будет осуществляться единая экономическая политика, усилить кооперацию в агропромышленном секторе с созданием совместных предприятий. Для успешной реализации этих планов необходима тесная взаимосвязь между государственными органами, Евразийской экономической комиссией и бизнесом. Также необходимо создание механизма реализации совместных инфраструктурных проектов.

"Мы уверены, что реализация совместных проектов приведет к увеличению экономического потенциала всех стран союза. Вместе с тем кыргызская сторона неоднократно отмечала необходимость расширения компетенции Евразийской экономической комиссии, - сказал Сооронбай Жээнбеков. - Полагаю необходимым комиссии совместно с государствами - членами союза провести соответствующие мероприятия для реализации этой инициативы".

В завершение он подчеркнул, что отношения со странами - членами ЕАЭС остаются неизменным приоритетом Кыргызстана, выразил готовность страны к откровенному, доверительному диалогу, призвав партнеров по Евразийскому экономическому союзу к активной совместной работе.-0-