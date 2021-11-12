Не раз бывал в Беларуси, преимущественно в составе официальных делегаций. Несколько впечатлений от неофициального визита. Как и в других местах, шутил, что машины сопровождения с мигалками мешают видеть то, что есть вокруг. Видеть настоящее, без грима и глянца. Разговаривать с людьми, не избранными кем-то для беседы, а с теми, кто попадется случайно: дома, на работе, на улице...

Сдержанно воспринимал эмоциональные рассказы моего товарища Алексея Бережного, который соседний край знал еще с советских времен, а в недавние годы искал там поддержки по делам, которые беспокоили нас в Украине: использование Днепра как мировой транспортной артерии, кооперация при производстве тяжеловесных рефрижераторов, безотходная переработка мусора, зеленая энергетика и тому подобное. Давно собирались инкогнито навестить Беларусь, ее глубинку, сравнить увиденное с нашей действительностью. После известных событий конца прошлого и нынешнего года вариант инкогнито стал невозможен. Пришлось просить разрешения в посольстве. Там возражений не было, получили (спасибо послу и другим работникам) содействие.

Ехали скромным "Фольксвагеном". Особый статус делегации определяло разве лишь то, что за рулем автомобиля сидел трижды министр Украины Василий Цушко, и вдвоем с Алексеем Бережным они представляли успешных хозяйственников с огромным опытом и глубоким пониманием жизни людей, общества, с опытом управления на основном - производственном - уровне и на уровне района, области, страны. Для меня, по крайней мере, это имело исключительное значение.

С таможни в районе Новой Гуты мы направились на север, в Витебск. Намерение определили раньше - посетить территорию подальше от столицы, не густо заселенную, с бедными почвами. По отношению к центральной Украине это провинция, подобная нашим Житомирщине, Ровенской, Черниговской областям. Но... не провинция, в ней нет намека на отверженность. Во-первых, ухоженная дорога без выбоин и других признаков упадка: и магистрали, и перепутья. Четкая, как будто свежая разметка, транспорт движется с абсолютным соблюдением порядка - через населенные пункты со скоростью 50 км/ч, вне их - до 100 км/ч. Частые съезды в лес ограничиваются шлагбаумами. Они открыты везде, но за ними ни соринки, без пакетов и прочих "украшений", характерных для нашей придорожной окружающей среды. Изредка встречаются авто дорожной полиции, контролирующей скорость транспорта в дополнение к автоматизированной системе, фиксируемые нарушения которой по всей территории государства никем оспорены не могут быть (мы "поймали" случайно штраф почти Br150 - примерно $62). За три дня нигде не видели сорняка на обочинах, трава скошена не только рядом с асфальтом, но и на склонах к полю или лесу. Одинаково на центральных и местных дорогах. Новые четырехполосные дороги - платные, через столицу к трем переходам через границу в Польшу, двух - в Россию (район Смоленска), по одному в Литву и Украину. Другие дороги тоже упорядочены, отремонтированы или обновлены с достаточным количеством пунктов обслуживания транспорта (11 пунктов по маршруту от Украины в Литву, 20 - от Бреста до границы со Смоленской областью), с наличием кемпингов вблизи городов и насыщенных транспортных развязок.

Села преимущественно старой деревянной застройки. В отличие от нашего Полесья (и везде в Украине), в белорусских селах почти нет заброшенных дворов. Зато почти в каждом селе по несколько добротных новых дворов, уже несколько лет возводящиеся по государственной программе, которая по содержанию напоминает ту, которая принималась в начале 90-х у нас на основании закона "О приоритетности социального развития села...". (Этот закон нашей властью забыт, а он не допускает, в частности, всевозможных преступных "гармонизаций" в медицине, образовании, дорожном строительстве и т.д. в сельской поселенческой сети.) Объяснение стабильности простое: люди не бегут из страны, надежно имея работу, хороший заработок, социальную защищенность и вдвое большую, чем у нас, пенсию.

Поздно вечером добрались до Витебска, очень красивого, благоустроенного областного центра с восстановленными старинными храмами и другими зданиями, продуманной современной застройкой, что сохраняет привлекательность архитектурного ландшафта, обогащенного волнистым рельефом вокруг скорой судоходной Западной Двины. Ночевали в обновленной (как и везде) гостинице, где ночевка (с завтраком) стоила нам около 600 гривен за номер.

Утром посетили деревообрабатывающий комбинат (открытое акционерное общество), производит преимущественно плиту для изготовления мебели. Чтобы не вдаваться в излишние подробности, отмечу, что производительность комбината рассчитана на ежегодный прирост древесины в лесах области (Беларусь не экспортирует лес-кругляк). Производство безотходное, технология современная, изготавливают также водостойкие и негорючие плиты. Продукция экспортируется в 21 страну Европы, в том числе к нам - в Харьков и Херсон. Занято на комбинате 900 работников, средняя зарплата - более $600, хороший социальный пакет (лечение, санаторий, общежитие для приезжих, короткая жилищная очередь), текучесть кадров близка к нулевой. В коллективе есть несколько украинских семей, прибывших сюда после 2014 года.

И здесь, и в Минске, и в других городах Алексей Тимофеевич привлекал наше внимание к хрущевкам: "Посмотрите, они все реконструированы: наружное утепление (до 40% сохранения тепла), евроокна вместо предыдущих, внутри новая сантехника и все остальное. Жителей отселяли, делали реконструкцию за государственный счет, затем возвращали людям. Так сделано везде в стране. Уже сделано!"

За городом привлекали внимание тщательно обработанные массивы и куски земли, преимущественно зеленые от озимых. Быстро доехали до агропромышленного комплекса со странным названием "Мозоловогаз". Оказывается, по распоряжению властей все облгазы имеют в своем ведении агропромышленные комбинаты и за счет собственных доходов инвестируют в развитие последних. О самом комбинате говорить можно долго и с увлечением. Для тех, кто разбирается в сельском хозяйстве, назову цифры: урожайность зерновых - 52 ц/га, в том числе кукурузы - 88 ц/га, средний надой на корову - почти 10,5 тыс. кг. Стадо - улучшенный голштино-фриз. О технологии рассказывать не стоит. Надо смотреть (мы попросили видеозапись о предприятии, предложим ее редакциям СМИ, 15 минут - небольшой материал). Комбинат - база для практической подготовки студентов витебских института и колледжа. Лучшие из практикантов могут получить здесь работу, построить с помощью комбината жилье, удовлетворить бытовые потребности (есть медицинская амбулатория, прачечная, швейная мастерская, парикмахерская, фитнес-салон, стадион и площадки с искусственным покрытием).

Представить, что наши олигархи, владельцы облэнерго, занимаются аграрным производством, сложно. У соседей это возможно хотя бы потому, что облгазы - корпоративная собственность с решающей ролью государства.

Подозревая, что предприятие - объект для экскурсий, интересуемся о наличии подобных в области. Ответ фантастический - 131, в том числе роботизированных. (Признаюсь, впервые видел ферму, где доят коров роботы, корма доставляются борисовским автоматизированным раздатчиком. В просторном помещении фермы находится беспривязно 200 коров, о каждой из них компьютер выдает информацию об усвоении корма, количестве доений, объеме полученного молока... Так на всех фермах хозяйства.)

- Конечно, - говорит руководитель комбината, - здесь много людей с высшим образованием, специалистов: операторов, биотроников (двое - недавние эмигранты из Украины).

- А какие показатели по области? - интересуется Цушко.

- Надои более 5 тыс. кг.

- А какой бонитет почв?

- В среднем 26 баллов.

- Обалдеть, - сбивается на русский Василий Петрович, - у нас в среднем в два раза с лишним больше. Правда, его уже снизили монокультурами и химией. И кто его проверял?..

- В Несвижском районе, - вмешивается в разговор А. Бережной, - ежегодно вносят в среднем 50-60 т на га органики. Поэтому и показатели таковы.

Переезжаем в глубинку, в Оршанский район. Похожий агрокомбинат, схожие показатели, аналогичная технология производства. Интересуемся техникой.

- В основном техника белорусского производства. Вспашка восьмикорпусными оборотными плугами, так выравниваются площади. 350-400-сильный "Беларус" справляется успешно, - объясняет руководитель АПК. Комбайны гомельские: и зерновые, и для кукурузы, и для трав.

Заместитель председателя райисполкома делится хлопотами: "У меня 221 заявление украинцев, просятся на постоянную работу и проживание".

Думаю, это уже сверх тех 165 тыс., что нашли здесь свою новую родину.

Ночной Минск в орнаменте электрических огней. Наверное, за иллюминацию отвечает кто-то один - продуманная логика в освещении широких улиц, зданий, сооружений, композиций. В жилых домах освещено большинство окон, нет ощущения сумрака, как в массивах в вечернем Киеве.

Отель трехзвездочный. Достаточный комфорт, стоимость такая же, как в Витебске. Программа на следующий день насыщенная. Еще в Киеве я предлагал посетить какой-нибудь ледовый стадион (они есть во всех областных центрах и в части районных). Показали "Чижовка-Арену". Проектировал его тот самый архитектор, который перед этим занимался похожим сооружением в Витебске. Это государственное учреждение, возводилось к чемпионату мира в 2014 году. Объект крупнейший в мире и оснащен лучшими технологиями. Может использоваться для различных культурно-спортивных мероприятий, для досуга жителей Минска. В столице это второй ледовый дворец. Ранее на месте арены был пустырь.

Набираем рекламных проспектов. По словам директора комплекса успеваю записать: "54 платные услуги для населения, 325 человек персонала, Br60 млн (примерно $25 млн) - годовое содержание, половина - за счет бюджета, центральная арена на 8 тыс. зрителей, билеты дешевые, ДЮСШ пользуются ареной бесплатно ...".

Помню, в Киеве ледовую арену открывали торжественно еще в 1971 году. Недооткрыли, разрушается вблизи Одесской площади. Первая украинская олимпийская чемпионка по фигурному катанию О.Баюл недавно отказалась от украинского гражданства. Стечение обстоятельств?

В 2006 году в Минске открыли Национальную библиотеку. Сооружение архитектурно уникально. Ее ежедневно посещают почти 2 тыс. человек, правда, больше интересуются видами столицы с панорамного лифта и смотровой открытой площадки с высоты над 30-м этажом. Фонд библиотеки - примерно 11 млн наименований. Передовое техническое оснащение, контакт и сотрудничество со всеми ведущими библиотеками мира. Бумажная и электронная картотеки. Прошу показать информацию из фонда на букву "М".

Через несколько секунд нахожу свою фамилию, отсылки на книги, даже отдельные статьи. Вопросов больше не ставлю.

Наталья Кочанова, председатель верхней палаты парламента, и два председателя постоянных комиссий Михаил Русый и Сергей Рачков не пожалели для нас полтора часа рабочего дня.

Беларусь обходит Европу в эффективности АПК. Вот и смотрят оттуда неприязненно, как на конкурента. К тому же (это уже наши наблюдения, А.Бережной еще в советское время получил в Голландии практику, год как наемный рабочий у фермера, хотя был уже генеральным директором производственного объединения) их производство в целом мелкотоварное, оно успешно функционирует благодаря поддержке государства, политика которого направлена на утверждение авторитета фермера-агрария.

В Беларуси производство крупнотоварное, оно не только влияет на экономику, но и социально формирует общественную политику, опираясь на трудовой коллектив как важнейшую часть общества. Взаимодействие трудового коллектива, общины, местного самоуправления и государственной власти создает у людей чувство хозяина своей страны, причастности каждого к государственным делам.

- Новый договор с Россией не угрожает суверенитету Беларуси? - интересуемся.

- Абсолютно, Беларусь ни на йоту не поступится своей независимостью, - отвечает Наталья Ивановна.

В мире произошли цивилизационные изменения. Они затрагивают все страны, США в частности. В Беларуси - тоже. К этим изменениям нужно готовиться, учитывать их. Уверен, наши соседи могут с этим справиться успешнее, чем многие другие.

Во второй половине дня прибыли в Несвижский район, в сельскохозяйственный производственный кооператив "Агрокомбинат Снов". Времени было мало, поэтому с руководителем комбината Николаем Радоманом на его же машине объехали все основные объекты. По дороге он давал пояснения. Точные, лаконичные, убедительные. Сюда, а не кто знает куда, надо ехать нашим управленцам и в первую очередь "реформаторам". Инженер-механик, руководитель, глубокий аналитик мог бы много полезного рассказать тем, кто нуждался бы в новых знаниях. Хозяйство уникальное, за 70 лет в нем лишь третий (!) руководитель. (В.Цушко напомнил, что за 30 лет независимости в Украине было 29 (!) министров экономики. О передаче какого опыта можно говорить?)

С подаренного нам проспекта "Академия хозяйствования" и из рассказов представителей хозяйства упомяну лишь несколько. Рецепт удачного ведения сельскохозяйственного бизнеса: работать по формуле "поле - ферма - переработка - прилавок - потребитель". Еще одно: руководители СПК сегодня - это постоянное обучение, самообразование. Надо отслеживать все направления сельскохозяйственной жизни, все мировые тенденции, быть в курсе трендов.

Территория предприятия - 9437 га, пахотной земли - 7810 га, бонитет земель - примерно 48 баллов. 18 населенных пунктов. Трудятся примерно 1,9 тыс. человек. Средняя зарплата в нынешнем году - $543.

Две школы, где учатся соответственно более 500 и 80 детей.

Производственная структура: шесть бригад, занимающихся растениеводством, восемь ферм КРС, свинокомплекс, птицеферма, мясокомбинат, цех переработки молока, машинный двор и мастерская, строительное подразделение, цех по производству биогаза, цех мясокостной муки, сеть фирменной торговли.

Урожайность зерновых в нынешнем году - 80,3 ц/га (в первый год существования хозяйства - 6,5 ц/га).

В прошлом году произведено 31 442 т молока, 29 753 т мяса. На 100 га угодий молока произведено 3261 центнер, мяса - 3430 центнеров.

Удой на корову - 10 903 кг, рентабельность молока - 33,4% (в Украине - около 12%).

В 2020 году произведено валовой продукции на Br110 млн ($46 млн).

Вся продукция животноводства перерабатывается на комбинате, реализуется через сеть фирменной торговли на месте, в райцентре, в столице.

Работают дом быта, банно-прачечный комбинат, закрытый плавательный бассейн, три бани, Дом культуры, кафе, две гостиницы. Планируется строительство спорткомплекса, благоустройство сел, реконструкция сети водоснабжения.

- А как вы относитесь к продаже земли?

- Мы же не идиоты. Земля принадлежит народу, государству. Пользователи ее арендуют, а распоряжаются продукцией, произведенным товаром.

Между прочим, записи в Конституциях Украины и Беларуси по земле почти идентичны.

Вспомнилось сказанное одним из руководителей Беларуси: "Даже во сне не могло привидеться, что мы будем продавать продукты Украине - кормилице всего Союза".

"А мы покупаем", - подумалось.

Александр МОРОЗ, председатель Верховной рады Украины второго и пятого созывов,

газета Верховной Рады Украины "Голос Украины".-0-