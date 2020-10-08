Нестабильность в Кыргызстане создает проблемы для будущего развития страны - Русакович

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешняя нестабильность в Кыргызстане создает проблемы для будущего развития страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Андрей Русакович.

"В чем проблема и причины нынешней ситуации в Кыргызстане? Здесь свою роль играет целый комплекс причин политического, экономического, социального плана. Первое - это то, что страна во многом зависела от транзита товаров через Китай в страны ЕАЭС. Кроме того, большую роль играли трансферты граждан Кыргызстана, работающих в России и других странах. Но в результате пандемии произошел экономический спад и резкое снижение доходов от этих сфер. Вторая проблема - нестабильность и неустойчивость политической системы, что в течение последних 15 лет привело к трем государственным переворотам. Свою роль в этом сыграли также конкуренция двух кланов (северного и южного) и общая слабость политических элит государства", - отметил Андрей Русакович.

Сенатор подчеркнул, что Кыргызстан попал в ситуацию, которая характеризуется как "западня переворотов". "И каждый последующий переворот, как мы видим, не ведет к улучшению ситуации, а, наоборот, создает предпосылки для дальнейшей нестабильности, - дополнил он. - Поэтому такие нюансы политического плана, как проведение выборов, несогласие ряда политических партий с их итогами, небольшой (на первый взгляд) митинг в центре столицы привели к значительным последствиям. В настоящий момент наблюдается политический кризис: отставка правительства, ряда высших должностных лиц в столице и регионах, назначение новых парламентских выборов. Не совсем понятна дальнейшая политическая судьба действующего президента Кыргызстана. В стране на данный момент существует как минимум несколько центров, которые принимают или, скорее, пытаются принимать решения. Вместе с тем, у политических элит не сложилось общего видения ситуации и не выработаны более-менее согласованные подходы к разрешению кризиса. Как следствие, ситуация нестабильности создает проблемы для будущего развития страны".-0-