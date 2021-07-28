Нигерия заинтересована в наращивании белорусских образовательных услуг

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский встретился с делегацией МВД Федеративной Республики Нигерия. Мероприятие прошло на базе Образовательного центра безопасности жизнедеятельности МЧС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

В ходе встречи главы ведомств обсудили возможность расширения двусторонней нормативно-правовой базы взаимодействия, а также развития профессиональных контактов между специализированными службами, учебными заведениями и другими подразделениями ведомств.

Большое внимание в ходе беседы было уделено наращиванию экспорта белорусских образовательных услуг. Стороны обсудили продолжение взаимовыгодного сотрудничества по линии подготовки нигерийских специалистов на базе Университета гражданской защиты МЧС. Всего с 2003 года обучено 88 нигерийских специалистов на базе полигона Института переподготовки и повышения квалификации университета.

Также в ходе встречи были рассмотрены перспективные направления взаимодействия в области подготовки кадров: возможное подписание меморандума о взаимопонимании между Университетом гражданской защиты МЧС и Академией пожарной службы Нигерии, а также организация обучения нигерийских специалистов в области дознания по пожарам.

В связи с положительно складывающимися политическими и торгово-экономическими белорусско-нигерийскими отношениями стороны обсудили направления взаимодействия в области материально-технического обеспечения работы пожарных аварийно-спасательных подразделений, в частности, наращивания поставок производимой в Беларуси техники, средств пожаротушения и индивидуальной защиты, оборудования и снаряжения в Нигерию.

Кроме того, делегация посетила пожарную аварийно-спасательную часть №30 в Минске, где ознакомилась с материально-техническим обеспечением белорусских пожарных аварийно-спасательных подразделений.-0-