18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никарагуа поддерживает усилия Беларуси по противостоянию агрессивным действиям ряда стран. Об этом сказал журналистам министр иностранных дел Никарагуа Денис Роналдо Монкада Колиндрес сегодня по итогам встречи с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Денис Роналдо Монкада Колиндрес назвал содержательной состоявшуюся встречу с руководителем белорусского внешнеполитического ведомства, во время которой детально рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества между двумя странами, и поблагодарил белорусскую сторону за динамизм в развитии контактов.

Он убежден, что интенсификации двусторонних контактов будет способствовать совместная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, которая создана в соответствии с подписанным сегодня межмидовским меморандумом.

"Мы также договорились продолжить работу по консолидации усилий в рамках международных организаций, международных площадок и совместно противодействовать агрессивным действиям западных стран, США для защиты наших интересов и нашего права на самоопределение", - добавил министр.

Денис Роналдо Монкада Колиндрес также заявил: "Никарагуа выражает поддержку и солидарность Беларуси в отношении тех односторонних агрессивных мер, которые применяются к вашей стране со стороны западных государств, и мы будем оказывать поддержку вам, вашему правительству".

Кроме того, глава МИД Никарагуа рассказал о намерении в ходе нынешнего визита посетить белорусские вузы и договориться о развитии связей в области образования.

Министр иностранных дел Никарагуа Денис Роналдо Монкада Колиндрес посещает нашу страну с официальным визитом 18-19 октября.-0-