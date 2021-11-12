"Никто не сдается и не сдастся". Макей заявил о готовности Беларуси жестко ответить на санкции

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова максимально жестко ответить на вводимые в отношении нее санкции. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самая главная проблема заключается в том, что необходим нормальный ответственный равноправный уважительный диалог по комплексному решению проблемы миграции. И то, что мы заявляем нашу готовность к такому диалогу, это свидетельствует отнюдь не о слабости белорусской стороны, как это попытались или пытаются представить некоторые беглые оппоненты власти, да и те, кто кормит их с ложечки на Западе, - отметил министр. - Как только Президент Лукашенко заявил некоторое время назад о том, что мы готовы к диалогу, там сразу сказали: "Ага, Лукашенко сдается, проявил слабость, поэтому надо давить и дальше санкциями, и таким образом мы достигнем своих целей". Никаких целей никто никогда через подобного рода давление, угрозы и шантаж не достигнет. Никто не сдается и не сдастся. Поверьте, я говорю со знанием дела".

"Беларусь готова максимально жестко ответить на любое санкционное давление со стороны наших европейских партнеров. Введение санкций абсолютно недопустимо. Это уже давно должны были бы понять европейские политики, которые находятся у руля государств Европейского союза", - подчеркнул Владимир Макей.-0-