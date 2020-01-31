Новое правительство РФ настроено на активную работу с белорусскими коллегами - Мишустин

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое правительство РФ настроено на активную работу с белорусскими коллегами, заявил сегодня председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Новое правительство Российской Федерации настроено на активнейшую работу с нашими коллегами", - сказал Михаил Мишустин.

В прошлом году исполнилось 20 лет Договору о создании Союзного государства, и глава российского правительства считает, что сторонам необходимо в полной мере раскрыть потенциал договора, обеспечить максимальную гармонизацию национальных законодательств. По мнению Михаила Мишустина, это позволит создать новый драйвер роста экономик, облегчить условия ведения бизнеса.

Сергей Румас в свою очередь отметил, что Михаил Мишустин на посту российского премьера очень активно включился в работу Евразийского межправсовета. К тому же один из заместителей председателя правительства РФ будет отвечать за интеграционный трек. Сергей Румас выразил надежду на активную роль России в год председательства Беларуси в органах ЕАЭС. Несмотря на то, что руководством России было поставлено много новых задач, в том числе и по изменению Конституции, а также на глубокую загруженность по внутренней повестке, он также рассчитывает, что правительство РФ будет уделять внимание двусторонней повестке и вопросы белорусско-российского сотрудничества останутся в числе приоритетов.

Сергей Румас предложил обсудить на сегодняшней встрече вопросы белорусско-российских отношений, которые пересекаются с евразийской тематикой, а также темы маркировки и взаимодействия двух стран при вступлении Беларуси во Всемирную торговую организацию.-0-