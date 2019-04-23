Новую редакцию концепции развития СНГ представят на саммите в Ашхабаде

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую редакцию концепции развития СНГ представят президентам на саммите в Ашхабаде, заявил журналистам постоянный представитель России при уставных и других органах Содружества Андрей Грозов перед заседанием экспертной группы по актуализации положений Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств в Исполнительном комитете СНГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Работа над актуализацией положений Концепции дальнейшего развития СНГ продолжается. Это уже третий раунд встреч экспертов по согласованию данного документа. Ориентир перед нами поставлен - принятие документа на предстоящем заседании Совета глав государств, которое состоится 11 октября в Ашхабаде", - сказал Андрей Грозов.

По его словам, работа над документом идет достаточно продуктивно. "Нам осталось проработать, совместно досогласовать около полутора десятков абзацев текста документа. Рассчитываем, что сегодня нам удастся дальше продвинуться по согласованию консолидированного текста. Потребуется ли еще один какой-то дополнительный раунд переговоров и встречи экспертов - посмотрим", - отметил постоянный представитель России.

В новой редакции концепции будут прописаны цели и задачи перспективных направлений взаимодействия в СНГ. "В первую очередь это касается экономического сотрудничества. Предполагается сделать акцент на дальнейшем углублении взаимодействия между государствами Содружества, между СНГ и интеграционными объединениями на постсоветском пространстве. Это основные направления. Разумеется, это касается и политического, и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также взаимодействия стран СНГ в сфере борьбы с преступностью, обеспечения безопасности наших государств. Как раз последние два раздела у нас уже согласованы, и каких-то открытых вопросов нет", - добавил Андрей Грозов.

Концепция дальнейшего развития СНГ была принята в октябре 2007 года с целью повышения практической отдачи от интеграционного сотрудничества. Документ предусматривает эволюционное совершенствование Содружества, сохранение его многопрофильного характера, гармоничное развитие всех имеющихся и новых областей взаимодействия. Решение о начале работы по актуализации концепции было принято на заседании Совета министров иностранных дел в апреле 2018 года в Минске. При этом кардинально менять документ не планируется, предлагается только его адаптировать к современным реалиям и потребностям взаимодействия.

Очередная встреча экспертов проходит в Минске в режиме видеоконференции. Участие в ней принимают представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Туркменистана, Узбекистана, Межпарламентской ассамблеи государств СНГ, Совета командующих пограничными войсками, Экономического суда и Исполнительного комитета СНГ.-0-