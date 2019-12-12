Новую стратегию евразийской интеграции рассмотрят на саммите ЕАЭС

12 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На саммите глав государств Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге планируется рассмотреть новую стратегию евразийской интеграции. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян на конференции "Евразийский экономический союз: 5 лет - полет нормальный?", организованной Американской торговой палатой в России и Американо-российским деловым советом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Тигран Саркисян отметил, что Евразийская экономическая комиссия работает над документом, который призван предложить новую стратегию евразийской интеграции. Этот документ намечено обсудить 20 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета", - проинформировали в пресс-службе.

Председатель Коллегии ЕЭК констатировал, что ЕАЭС хоть и молодое интеграционное объединение, но за пять лет прошло огромный путь. Он подчеркнул, что вопреки распространенному вначале внешнему восприятию союза в качестве политического проекта, по мере углубления евразийской интеграции для большинства партнеров стало понятно, что ЕАЭС - проект, который имеет глубокое экономическое содержание и соответствует глобальному мировому тренду по формированию региональных экономических объединений. По мнению Тиграна Саркисяна, первые пять лет функционирования ЕАЭС были успешными. "Мы отточили механизмы эффективного взаимодействия внутри нашего союза, - сказал он. - Пять лет были важными для того, чтобы все страны прочувствовали эти механизмы, чтобы выстроились доверие и одновременно новая культура взаимодействия. Это, может быть, самое важное институциональное достижение наших первых пяти лет".

Касаясь вопросов торгово-экономических взаимоотношений с внешними партнерами, председатель Коллегии ЕЭК заявил, что в рамках внешнего трека достигнуты существенные результаты. "Через ведение переговоров с третьими странами мы формируем режимы, которые интересуют наш бизнес, - отметил он. - Основной инструмент достижения этой цели - формирование зон свободной торговли с нашими партнерами. Соглашения уже подписаны с Вьетнамом, Сингапуром, Ираном и Сербией, мы находимся в переговорном треке с Египтом, Израилем и Индией. Сейчас обсуждаем новый список приоритетов, с какими странами нам нужно запустить новые соглашения о зонах свободной торговли".

Тигран Саркисян также обратил внимание на значительные результаты в развитии отношений с Европейским союзом. "Мы начали свои отношения с ЕС с их непризнания Евразийского экономического союза, - напомнил он. - Но за это время достигли значительного прогресса: в 2017 году был налажен технический диалог между Евразийской экономической комиссией и Европейской комиссией по таким вопросам, как техническое регулирование и торговля. Сегодня диалог включает более широкий спектр. Наши контакты очень активны и результативны, они реализуются через самые разные форматы - запросы, консультации, визиты делегаций, видеоконференции и т.д. То есть мы не просто решили вопрос технического признания ЕАЭС со стороны Европейской комиссии, но и наполнили наши отношения серьезным содержанием".

Председатель Коллегии ЕЭК полагает, что развитие внешних отношений зависит от эффективности углубления интеграции внутри ЕАЭС. "Мы должны показать состоятельность нашей интеграционной организации, то, что мы полностью реализуем принципы, заложенные в нашем договоре, а именно принцип четырех свобод. Я уверен, что по мере того, как наш союз будет углубляться, его партнерские отношения с Европейским союзом будут также углубляться", - резюмировал Тигран Саркисян.-0-