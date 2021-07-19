Новые для Беларуси вызовы требуют продуманных многоплановых ответов на перспективу - Макей

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые для Беларуси вызовы требуют не только оперативных, но и продуманных многоплановых ответов на перспективу. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на семинаре для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Резко изменившаяся за последний год внешнеполитическая и внешнеэкономическая среда создала для нашей страны новые вызовы, в первую очередь связанные, по сути, с гибридной войной. И, можно говорить открыто, против нас ведется финансово-экономическая война, которая развязана Западом. Эти вызовы требуют не только оперативных, но и продуманных многоплановых ответов на перспективу", - подчеркнул Владимир Макей.

При этом глава внешнеполитического ведомства обратил внимание, что ответы на возникшие вызовы должны быть связаны не просто с адекватным реагированием на негативные шаги Запада, но и с необходимостью обеспечить поступательное устойчивое экономическое развитие Беларуси. "От чего зависит и выживаемость нашего государства, наша государственность в целом", - заявил он.

Вместе с тем министр отметил, что любые вызовы всегда несут с собой и новые возможности, которые необходимо своевременно выявить и качественно использовать. В этой работе Беларуси есть на кого и на что опереться. "Я имею в виду прежде всего наших стратегических партнеров, Россию, Китай, да и другие страны, а также имеющиеся наработки на традиционных рынках, уже подготовленные и разрабатываемые стратегии и планы по наращиванию нашего присутствия и освоению новых рынков и ниш", - пояснил глава МИД.-0-