Новый посол Германии вручил копии верительных грамот главе белорусского МИД

23 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия в Республике Беларусь Манфредом Хутерером по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Министр поздравил Манфреда Хутерера с назначением, выразив надежду на дальнейшее укрепление активного двустороннего диалога на всех уровнях, а также заверил в поддержке белорусской стороной взаимовыгодных инициатив в различных сферах.

Во время встречи. Фото МИД

Стороны обсудили состояние и перспективы белорусско-германского сотрудничества, включая его торгово-экономическое и инвестиционное направления, тематику взаимодействия между Беларусью и ЕС, вопросы региональной повестки дня.-0-