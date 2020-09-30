Новый посол Израиля в Беларуси вручил в МИД копии верительных грамот

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Сергей Алейник принял копии верительных грамот нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Израиля в Беларуси Алекса Гольдмана-Шаймана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Во время встречи дипломаты обсудили ключевые направления белорусско-израильского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. "Особое внимание они уделили организации двусторонних контактов на высоком уровне, проведению заседания совместного межправительственного комитета, межмидовских политических и консульских консультаций с учетом развития эпидемиологической ситуации", - рассказали в МИД.

Алекс Гольдман-Шайман выразил благодарность белорусской стороне за принятые меры по оказанию помощи паломникам-хасидам, находившимся в сентябре нынешнего года на территории страны.-0-