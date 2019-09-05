Новый посол Казахстана вручил копии верительных грамот в МИД Беларуси

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко встретился с послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Во время встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии белорусско-казахстанских отношений, а также обсудили график и повестку дня предстоящих в ближайшее время совместных мероприятий высокого уровня.-0-