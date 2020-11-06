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06 ноября 2020, 08:17

Новый посол Пакистана в Беларуси вручил в МИД копии верительных грамот

Фото из архива
Фото из архива

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с послом Пакистана в Беларуси Саджадом Хайдером Ханом по случаю вручения им копий верительных грамот, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

На встрече обсуждены актуальные вопросы белорусско-пакистанского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Подчеркнута необходимость существенного наращивания двустороннего товарооборота и активизации взаимодействия в области промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики по линии профильных рабочих групп.

Особое внимание уделено подготовке и проведению очередного заседания межправительственной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия в международных организациях.-0-

Сергей Алейник и Саджад Хайдер Хан. Фото МИД
Сергей Алейник и Саджад Хайдер Хан. Фото МИД

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