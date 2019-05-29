Новый посол РФ в Беларуси назвал своей главной задачей укрепление связей между двумя странами

29 мая, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Новый посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что на новом посту будет активно заниматься работой по расширению связей России и Беларуси.

"Задача одна - максимально обеспечить содействие той огромной работе, которая ведется национальными лидерами по укреплению, расширению палитры связей между Россией и Беларусью, между нашими регионами", - сказал Дмитрий Мезенцев журналистам.

Сегодня Совет Федерации РФ досрочно прекратил полномочия Дмитрия Мезенцева в связи с его назначением на должность посла России в Беларуси. Ранее он сообщил журналистам, что отправится в Минск 2 июня.

30 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева послом РФ в Беларуси.-0-