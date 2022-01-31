Новый посол России Борис Грызлов вручил копии верительных грамот Макею

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Борисом Грызловым по случаю вручения им копий верительных грамот. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Владимир Макей поздравил посла России с началом дипломатической миссии в стране и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой.
"Во время встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений", - рассказали в пресс-службе ведомства.-0-