Новый посол Турции в Беларуси Мустафа Озджан вручил копии верительных грамот в МИД

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турецкой Республики Мустафой Озджаном по случаю вручения им копий верительных грамот. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Во время встречи состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов двусторонней повестки дня и сотрудничества Беларуси и Турции в многосторонних форматах. Обсуждены перспективы развития белорусско-турецких отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах. Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем расширении двусторонних связей", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Мустафа Озджан до назначения в Беларусь в течение нескольких лет работал в Центральном аппарате МИД Турции. До этого представлял интересы своей страны в качестве дипломата в Грузии, Германии, Ирландии, Постоянном представительстве Турции во Всемирной торговой организации.-0-