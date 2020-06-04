Новый премьер-министр полностью отвечает требованиям к современному руководителю - Сергеенко

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Назначенный премьер-министром Роман Головченко полностью отвечает требованиям к современному руководителю, заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, представляя сегодня нового главу правительства руководителям госорганов и сотрудникам Аппарата Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко назначил новый состав правительства, премьер-министром стал Роман Головченко Глава государства отметил, что Роман Головченко имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, знает, как вести переговоры, возглавлял военно-промышленный комплекс.

"Роман Александрович имеет большой опыт работы на руководящих должностях в государственных органах и на дипломатической службе, до настоящего времени возглавлял Государственный военно-промышленный комитет. Полностью отвечает требованиям к современному руководителю, быстро ориентируется в сложной обстановке, принимает обоснованные управленческие решения, обладает чувством высокой ответственности. Ему присущи деловитость, конкретность, системность в работе. Президентом было принято решение, руководствуясь этими и другими соображениями, назначить его на должность премьер-министра", - отметил Игорь Сергеенко.

Принято также решение отозвать Николая Снопкова с должности посла Беларуси в КНР и назначить его первым заместителем премьер-министра. Глава Администрации Президента обратил внимание, что многие в правительстве знают Николая Снопкова. Игорь Сергеенко охарактеризовал его как опытного управленца, который работал министром экономики, заместителем главы Администрации Президента, где непосредственно отвечал за вопросы государственной социально-экономической политики, организовывал работу и взаимодействие с правительством. По его словам, Николай Снопков зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом и управленцем.

Заместителем премьер-министра стал Александр Субботин, который работал до этого помощником Президента - инспектором по Могилевской области. Он имеет опыт работы в госуправлении, научной сфере.

"Глава государства поставил сегодня важные задачи перед руководством Совета Министров. И я уверен, что с этими задачами руководство Совмина справится, они будут успешно решаться", - добавил Игорь Сергеенко.

Обращаясь к Роману Головченко, он пожелал уверенного начала работы, реализации планов и задач, которые были сегодня поставлены главой государства.

Роман Головченко

Игорь Сергеенко также поблагодарил Сергея Румаса за работу в должности премьер-министра и его вклад в социально-экономическое развитие страны. В свою очередь Сергей Румас выразил благодарность членам правительства и сотрудникам Аппарата Совмина за совместную работу в течение почти двух лет. "В правительстве работают квалифицированные специалисты. Свидетельством этого является то, что Президент при определении состава правительства произвел минимальные кадровые изменения, основной костяк остался работать. Уверен, что новому составу правительства будет под силу решить задачи, которые определит глава государства, и достойно выполнить задачи новой пятилетки", - сказал Сергей Румас.-0-