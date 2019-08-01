Новым послом Латвии в Беларуси назначен Эйнарс Семанис

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвийской Республики в Беларуси станет Эйнарс Семанис. Дипломат сегодня получил от Президента Латвии Эгилса Левитса верительные грамоты для последующего их вручения в стране пребывания, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство иностранных дел Латвии.

Работу в службе иностранных дел Эйнарс Семанис начал в 1993 году как руководитель Отдела Америки и Австралии, в дальнейшем занимал ряд руководящих должностей, а также работал советником в посольстве Латвии в Китае и в Соединенных Штатах Америки. Он являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Латвии в Китае, Финляндии, Польше, а с 2015 года возглавлял дипмиссию своей страны в Литве.

Ранее работой посольства Латвии в Беларуси руководил Мартиньш Вирсис. В июле он встретился с председателями обеих палат белорусского парламента по случаю завершения своей дипломатической миссии в стране.

Отношения между Беларусью и Латвией динамично развиваются. В июне состоялась встреча Президента Беларуси с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом. Дипломат подтвердил приглашение от недавно избранного Президента Латвии для Александра Лукашенко посетить Ригу. Глава белорусского государства в свою очередь заявил о намерении посетить с визитом соседнюю страну в ближайшее время.

Дипломатические отношения между Беларусью и Латвией установлены 7 апреля 1992 года. В обеих странах действуют посольства, а в Витебске и Даугавпилсе работают консульства двух государств. В настоящее время динамично развиваются белорусско-латвийские контакты на межведомственном и межрегиональном уровнях. Число пар городов и регионов, имеющих договоры о побратимстве и сотрудничестве, достигло 60. Активизировались в том числе контакты между столицами. Товарооборот в 2018 году составил $582,7 млн (свыше 132% к уровню предыдущего года), при этом белорусский экспорт достиг $485,6 млн. По итогам минувшего года Латвия заняла 14-е место по товарообороту и 10-е место по экспорту среди стран, с которыми Беларусь осуществляет внешнеторговые операции.-0-