Нынешнюю парламентскую кампанию выделяет более медийный характер - политолог

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешнюю парламентскую кампанию выделяет более медийный характер. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политический аналитик Петр Петровский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во-первых, мне бы хотелось отметить активность международных наблюдателей. С другой стороны, мы видим увеличение количества кандидатов в депутаты, что говорит о большем интересе к выборам общества в целом. Мы видим более медийный характер избирательной кампании: встречи с избирателями, дискуссии, дебаты, количество которых увеличилось. Я считаю, что это усиливает, углубляет демократизацию и, главное, профессионализм политической культуры белорусского общества, политических сил в стране", - сказал Петр Петровский.

По его мнению, в этом процессе важную роль играют современные технологии, но они не могут заменить живого общения с избирателями. "Мы должны понимать, что интернет и вообще виртуальное пространство могут быть дополнением, но не основной формой. Традиционные встречи с избирателями должны превалировать. Живую дискуссию нельзя заменить никакими интернет-площадками", - отметил политолог.-0-