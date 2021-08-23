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23 августа 2021, 15:16

О примитивности логики санкционного давления в цивилизационном контексте - Бельский

Фото из архива
Фото из архива
Санкции, введенные против Беларуси - организаций и граждан - вызывают разные чувства. Гнев - от того, что попирается международное право и "клятвы на крови" не использовать давление, которые давались нашей стране после распада Советского Союза, отказа от ядерного оружия (в том числе зафиксированные в приснопамятном Будапештском меморандуме), что забыты огромные потери, понесенные нашим народом в прошлом веке вследствие войны и аварии на Чернобыльской АЭС (последствия дают о себе знать и сейчас). Непонимание мотивации таких решений, раздражение беспринципностью политиканов и опасение за будущее, потому как нет уверенности, что в бюрократической машине Запада вообще исправны тормоза. Злость на себя, что на каком-то этапе были иллюзии возможности транспарентного равноправного сотрудничества. Озабоченность выбором способов реагирования на вызовы, чтобы минимизировать экономические риски в будущем…

Но ситуация, когда далеко не юные леди и джентльмены с серьезным видом говорят о пользе санкций для будущего Беларуси, демонстрируют наивную веру в некие абсолютные "свободу и демократию", уже не может не провоцировать иронию.

Этот материал - о том, что вызывает сарказм.

Несмотря на множество новомодных теорий эволюции человека, homo sapiens, без сомнения, произошел от обезьяны. Подтверждением может служить не только набор генов, совпадающий более чем на 95% с картой шимпанзе, но и повадки, характерные для стаи этих приматов, которые нет-нет да и проявляются в социальной жизни людей.

Человеку тоже часто свойственно желание подражать трендовому поведению, приспосабливаться, злоупотреблять позицией сильного, а также искать покровительство и защиту у вожака стаи (в широком понимании). Признать такую парадигму естественной основой социальной иерархии, смириться и опустить руки в сбалансировании методов выстраивания взаимоотношений - крайне опасно. Так как при доминанте силы ценностные установки неизбежно приведут к разного рода конфликтам - от семейно-бытовых ссор до противостояния за мировое господство.

Нельзя в то же время отрицать, что сила показана как ответ на агрессию, в том числе в международных отношениях. Но применение силы должно быть дозированным и точечным, просчитанным, строго регламентированным законом и международными нормами, санкционированным Советом безопасности ООН, если речь идет о любых страновых мерах.

Проблема в том, что уговорить сильного не играть своими мускулами бывает весьма сложно. Последствия необоснованного и чрезмерного использования права кольта в международной жизни часто остаются безнаказанными. Это развращает и провоцирует на новые подвиги. Так, жизни людей жертвовались, чтобы банально переключить внимание избирателей со скандала, вызванного "служебным романом", подпереть "маленькой победоносной войной" пошатнувшийся рейтинг, уничтожить свидетелей "подковерного" финансирования выборов.

Доминанта силы всячески оправдывается и поощряется масскультурой. И это дает свои горькие плоды. Как-то попалась на глаза фраза (автора, к сожалению, не помню), смысл которой состоит в том, что если бы люди с большим пиететом относились к разуму, а не силе, то гонорары Г. Каспарова (чемпиона мира по шахматам) превышали бы заработки М. Тайсона (чемпиона по боксу в тяжелом весе). Но реальность в том, что за один бой на ринге Железный Майк пополнял свой счет больше, чем "компьютер с душой" за всю свою спортивную карьеру.

Развитие цифровых коммуникаций не только не притупило в людских сообществах инстинкты подражания и услужения доминирующей особи, но и во многом усугубило стремление угодить старшему брату, демонстрировать лояльность под его пристальным всевидящим оком.

Как известно, чтобы пройти проверку лояльности, нужно чем-то пожертвовать. Жертва должна быть значимая и демонстративная. Сначала потребуются рядовые покорность и услужливость, но дойдет и до традиционных ценностей и суверенитета. Продемонстрировав подчиненное положение, готовность следовать в обозначенном фарватере, можно рассчитывать на аудиенции, гранты, любимое печенье и отеческие похлопывания вождя.

А если находится организованное сообщество (государственное образование, например), где чтят и оберегают традиции, сопротивляются установкам попрания морали, не пляшут под чужую дудку, действуют в своих интересах, уважая и не ущемляя права других, не расшаркиваются в угоднических реверансах, то его будут стремиться поставить на колени и исправить. Не поддастся - разорить и растерзать. При этом "гуманные методы" применения силы через экономические санкции по своей сути ничем не отличаются от вооруженного вмешательства.

В соответствии с традициями стаи от такой страны начнут отворачиваться, игнорировать, угукать на сотни голосов и показывать пальцем. Лепить отщепенца, превращать в изгоя. Травить за компанию, инициированную сверху, всегда проще (вспомните: "я только выполнял приказ"), да и методы подойдут любые. Когда бэк-вокал мощный, то и проваленная сольная партия звучит не так фальшиво.

При этом в ход будет пущен весь арсенал очернения: СМИ начнут поливать грязью, предатели устроят соревнование в демонстрации "раскаяния", что они когда-то выбрали не ту землю для своего рождения, человеческий образ станет подаваться как уродство (у него же нет шерсти и хвоста!).

Предавших родину будут принимать в высоких кабинетах как представителей народа, будь то уроженец Кубы, Турции, Венесуэлы, Китая или Беларуси. В случае с белорусскими политтуристами это незатратно - денег "на новую страну" можно пообещать хоть с три короба, ведь вероятность расходов стремится к нулю. Но таким образом создается видимость легитимности действий по приручению непокорных (визитеры предсказуемы в своих просьбах - средства на собственное содержание и санкции).

По своему скудоумию и алчности перебежчики упиваются снисхождением бонз, хотя по сути являются пешками, которыми за ненадобностью пожертвуют не задумываясь. Пожухлый моральный облик характеризует и то, что значительная часть их коммуникаций с преданной родиной сводится к шантажу и давлению на собственников и руководителей предприятий. Бесцеремонно требуют материальной и моральной поддержки, за отказ грозят "пробить" санкции.

Корни такого поведения, конечно, в воспитании. Но проявлению низменных побуждений способствует стайная иерархия западного общества - как отказать в аудиенции и поддержке тому, которого принимал Сам? Могут ведь заподозрить в отступничестве, вольнодумстве. Такова она, химера европейско-американской демократии - можешь носить рваные джинсы, да хоть лыжи летом, но не смей самостоятельно принимать решения, не вписывающиеся в формат предписаний, западных ценностей, правил европейской семьи.

Поэтому строить из себя Дункана Маклауда никто не горит желанием. Чаще всего - короткие встречи с натянутыми улыбками и стеснительными расшаркиваниями. Заученные фразы гостей и дежурные ответы хозяев. Однако, чтобы сработало правило "с кем поведешься - от того заразишься", достаточно и этого.

Когда выключены микрофоны, рядом нет посторонних, тет-а-тет можно узнать реальное отношение западных политэлит к Беларуси - признание социальных и экономических достижений, высокого уровня медицины и образования, достойного уровня безопасности и комфорта. Также с легкостью обнажаются и родимые пятна западного мира, страдающего ксенофобией и гордыней, пребывающего в плену иллюзии собственных избранности и величия. Как вам, например: "Нас, белых, осталось на Земле всего 14%. Мы должны объединиться, а не враждовать, чтобы противостоять растворению среди других народов". Примерно такие слова услышал от одного из европейских дипломатов. Первоначально они не вызывали неприятия: человек имеет право на свое мнение, выражая озабоченность в связи с вымиранием расы. То, что это агрессивная транснациональная идеология, стало понятно позже: если ты не из числа белых людей (не только по цвету кожи, а по тому, насколько разделяешь взгляды носителей западных ценностей), то тебе грозит опасность. Народы Сербии, Ливии, Ирака, Ирана, Сирии, Кубы, Гаити, Афганистана и других стран могут это подтвердить.

Будут рассказывать, что борются с режимом. Но спроси: что такое этот режим, где он спрятался и вредит белорусскому народу, его демократическим устремлениям, получишь ли ответ? Вот на самом деле: в их понимании режим - это что? Попробуем разобраться, не отказываясь от возможности поерничать - есть повод.

Поскольку с режимом сражаются, накладывая санкции на белорусские субъекты хозяйствования, видимо, он затаился где-то на одном из них. Под пресс попали сотрудники многих предприятий, значит, они, по логике, оберегают его появление на разных явках, чтобы труднее было найти. Режим может быть и в шахте, и в банковском сейфе, и на заводе, создающем космические аппараты. Сети расставлены везде, чтобы не ускользнул. Даже в космос и под землю.

Теперь сотрудники БЕЛАЗа, "Беларуськалия", Беларусбанка, "Амкодора" и многие-многие другие могут с некоторой гордостью говорить: "Я работаю на режимном предприятии".

Значит, вероятно, "белорусский режим" - это белорусский режим труда? Объекты санкций ведь объединяет главным образом то, что они просто заняты производственным процессом. Делают удобрения и сельскохозяйственные машины, топливо, чтобы возделывать хлеб. Еще многое из того, что нужно человеку для нормальной жизни.

"Кто не работает - тот ест" - это в комедии Л.Гайдая, да еще у некиношных жуликов и иждивенцев, любимыми арифметическими действиями которых являются "отнять и поделить". Значительная доля выступавших против режима с трудом на вы - были безработными, домоуправительницами, работниками экзотических профессий, которые невозможно даже выговорить, учащимися. Это многое объясняет - адепты санкционного давления просто не знают настоящую цену труда и его плодов, следовательно, с легкостью "топят за санкции". Для тех из них, кто покинул родину, получает гранты на свое содержание, то есть полностью утратил связь с реальностью, достаток шахтера Ивановича, слесаря Петровича и сварщика Сидоровича - далеко не главное, о чем они подумают.

При этом справедливости ради нужно сказать, что далеко не все "несогласные с режимом" - приверженцы санкционного давления, понимая его негативные последствия. Однако это мало волнует ходатаев.

Санаторий был в осаде. Тогда речь должна идти не только о режиме труда, но и отдыха. Под санкции попал еще и белорусский НОК, значит нужно принимать во внимание и "спортивный режим". В итоге, компилируя характеристики "пострадавших", под "белорусским режимом" в западных столицах, очевидно, понимается "спортивный режим труда и отдыха". Именно такая логика вытекает из санкционных решений - гранаты бросают с закрытыми глазами, бьют по площадям.

Версия о том, что эти меры направлены против "политического режима", не подтверждается фактами. Санкции - удар по всем и каждому, против всех жителей Беларуси без исключения. Пропорции распределения силы удара зависят от его направленности. Если ограничения касаются деятельности "Беларуськалия", МЗКТ, то наибольшие негативные последствия вероятны для работников именно этих предприятий. Среди сотен тысяч белорусских граждан, которым санкции нанесли и нанесут прямой ущерб, представителей политического руководства и государственного аппарата не наберется и сотой доли процента. В данной связи действия западных чиновников подобны логике фермера, который решил извести в амбаре с зерном мышей и поджег его.

На фоне санкционного давления белорусская экономика демонстрирует рост. Это совсем не значит, что введенные меры безвредны. Просто темпы нашего экономического роста могли бы быть намного больше, следовательно, доходы населения расти быстрее.

Обнадеживает, что зарубежное бизнес-сообщество, сотрудничающее с нашими субъектами хозяйствования, без энтузиазма относится к санкционному творчеству и неуемной прыти своих политиков. Предприниматели вынуждены нести из-за них убытки, наблюдается замешательство в интерпретации предписаний, как следствие - раздражительность и нервозность. Возможно, скоро собственные граждане, защищая свои права и экономические интересы, заставят западных бюрократов выйти из состояния "ничего не вижу (не хочу видеть реальной картины), ничего не слышу (не слышу фактов и аргументов), ничего никому не скажу (не должен никому объяснять, почему так действую)".

Белорусские события уже в значительной мере переосмыслены не только в нашей стране, но и за рубежом. Несмотря на старания беспринципных шатателей, правда вытесняет фейки. Многие привлеченные к ответственности за преступления, совершенные в период так называемой васильковой революции, искренне раскаиваются и просят о прощении и смягчении наказания. Власть сплочена и опирается на возросшую поддержку общества. Менее месяца остается до даты, когда ИКАО должна обнародовать данные по известному самолету Ryanair. Чем будете крыть, господа нехорошие?

Учитывая это, важно не дать уйти от ответа, переключить внимание, замылить неправомерные и аморальные действия против Беларуси другими новостями, из Афганистана например, где политика "старшего брата" потерпела полное фиаско, как, собственно, и везде, где она проводилась.

Так, может, "старший брат" уже слишком стар, чтобы контролировать своих "младших, или меньших братьев"? Ведь даже такая "мелкая добыча", как наша страна, поддерживаемая своими "друзьями и родней", оказалась им не по зубам.

Речь, безусловно, не о возрасте предводителя "белого мира". Вряд ли физическая форма может быть надежным критерием состоятельности "лидера всех демократов". Тот же Ф.Д. Рузвельт не мог самостоятельно подняться по трапу самолета, но остался в памяти разумным, прагматичным, последовательным политиком.

Разговор о безнадежно устаревшей парадигме действий Запада, опирающейся на алогичные, грубые, бесцеремонные меры экономического и политического давления. Не вписывающиеся в стандарты гуманизма, цивилизованного общества, людскости. Стран, которых такая политика приводит в шок и трепет, становится все меньше. Беларусь не в их числе.

С учетом сказанного, ученым, которые давно ищут недостающее звено в эволюции человека, стоит рассмотреть в качестве отдельного вида политикус неразумнус. С улыбкой и всерьез.


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