Объем оказанной в 2020 году консульско-правовой помощи в 3-4 раза превысил показатели предыдущих лет - Макей

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий объем оказанной в 2020 году консульско-правовой помощи в 3-4 раза превысил показатели предыдущих лет. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей, выступая сегодня на заседании коллегии МИД по рассмотрению итогов работы органов дипломатической службы за 2020 год, участие в котором принял премьер-министр Роман Головченко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Пандемия COVID-19 поставила перед консульской службой МИД беспрецедентные по своему масштабу и специфике задачи в области защиты законных прав и интересов граждан за рубежом, - сказал Владимир Макей. - Общий объем оказанной в 2020 году консульско-правовой помощи (около 17 тыс. случаев) в 3-4 раза превысил показатели предыдущих лет (4,7 тыс. случаев в 2019 году, 3,7 тыс. случаев в 2018-м), потребовав интенсивных усилий и нестандартных подходов".

Глава МИД подчеркнул, что благодаря скоординированному содействию внешнеполитического ведомства, загранучреждений и авиакомпании "Белавиа" более 8 тыс. белорусов смогли вернуться на родину в разгар коронавирусного кризиса с марта по июнь 2020 года.

Владимир Макей назвал знаковыми событиями в сфере визовой либерализации вступление в силу новой редакции визовых правил Беларуси, соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз, а также подписание и ратификацию белорусской стороной соглашения с Россией о взаимном признании виз и по иным вопросам въезда иностранцев.-0-