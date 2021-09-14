Обращение белорусских парламентариев стало официальным документом Генассамблеи ООН

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обращение депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики Национального собрания Беларуси к мировому сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси от 10 июня 2021 года распространено в качестве официального документа 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по пункту 32 повестки дня "Отказ от применения односторонних экстерриториальных экономических мер принуждения как средства оказания политического и экономического давления". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Мы, депутаты и члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь - полномочные представители белорусского народа, обращаемся к мировому сообществу с призывом непредвзято оценить складывающуюся вокруг нашей страны ситуацию, когда под видом борьбы за демократические ценности по сути имеют место агрессивное всестороннее давление на суверенное государство и ее граждан, грубое нарушение базовых принципов международного права по невмешательству во внутренние дела государств. Такие действия создают реальную угрозу международному миру и безопасности, нарушают общепризнанные положения Устава Организации Объединенных Наций, одной из основательниц которой была и наша страна, - говорится в обращении. - Независимость, развитие человеческого потенциала, экономический рост и укрепление Беларуси являются как очевидной основой благосостояния жителей нашей страны, так и залогом геополитической стабильности в огромном регионе, связывающем Европу, Россию и Азию".

Авторы обращения считают, что вместо поддержки и развития взаимовыгодного сотрудничества целый ряд государств активно способствует дестабилизации обстановки в Республике Беларусь - против нас развернута массированная информационная агрессия, направленная как на вовлечение наших граждан в деструктивную деятельность с целью совершения государственного переворота, так и на формирование крайне негативного образа страны на международной арене.

"Мы призываем мировое сообщество выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Республики Беларусь, проявить солидарность с нашей страной в отстаивании права на суверенитет и мирную жизнь, вернуться к ответственному и конструктивному взаимодействию на благо всех стран и народов, во имя мира, безопасности и процветания", - резюмируется в документе.-0-