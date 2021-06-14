Обращение депутатов и сенаторов передано в МИД для направления в ООН и другие структуры

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания передали оригинал обращения к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси и подписные листы в Министерство иностранных дел для направления по дипломатическим каналам в ООН и другие международные структуры, сообщил сегодня журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы знаете, что члены Совета Республики, депутаты всех уровней приняли обращение ко всему мировому сообществу, связанное с ситуацией, складывающейся в последнее время вокруг нашей страны. И ситуация в первую очередь связана с беспрецедентным политическим, информационным и санкционным давлением на нашу страну со стороны коллективного Запада. Мы завершили работу по сбору оригиналов подписных листов, которые содержат аутентичные подписи всех депутатов и членов Совета Республики, для последующей передачи Министерству иностранных дел, который в свою очередь передаст эти все подписные листы в международные и межправительственные организации. И мы очень надеемся, что в самое ближайшее время мы получим соответствующую реакцию на данное обращение", - сказал Сергей Сивец.

Парламентарии рассчитывают, что данному обращению будет придан статус официального документа Организации Объединенных Наций.-0-