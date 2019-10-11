Обращение в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне принято на саммите СНГ

11 октября, Ашхабад /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Обращение глав государств - участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов принято на саммите в Ашхабаде, передает корреспондент БЕЛТА.
В обращении осуждаются любые попытки фальсификации истории и искажения итогов войны. Содержится призыв к мировому сообществу ответственно подходить к выполнению своих обязательств по сохранению военно-мемориального наследия героев-победителей, решительно противостоять реабилитации идеологии нацизма, пропаганде расизма, ксенофобии, а также нетерпимости во всех ее формах и проявлениях.
Страны СНГ также выступают за возобновление широкого международного диалога, направленного на укрепление системы международной безопасности и доверия между государствами для предотвращения и устранения угрозы миру.-0-