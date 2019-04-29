ОБСЕ готова к более тесному сотрудничеству с Беларусью - Церетели

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОБСЕ готова к более тесному сотрудничеству с Беларусью. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы готовы к более тесному сотрудничеству с Беларусью. В ОБСЕ есть огромный спектр инструментов, который касается не только разрешения конфликтов, но и экономического развития, предоставления помощи и поддержки в реформировании избирательного законодательства, других законов или при проведении демократических реформ", - сказал Георгий Церетели.
Во время встречи стороны обсудили региональную повестку дня, уделив особое внимание ситуации в сфере безопасности и экономическому развитию государств.
"Когда мы говорим об экономическом развитии, очень важно понимать, что необходимо создавать условия, в которых люди могут достойно жить и развиваться, содержать свои семьи. Но для экономического процветания очень важен мир в регионе и сотрудничество. К сожалению, мы наблюдаем вокруг нас много затяжных конфликтов. Если мы не решим вопросы безопасности, двигаться дальше будет тяжело", - подчеркнул председатель ПА ОБСЕ.
Затронуто было и проведение в Минске международной парламентской конференции группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ, на которую и приехал Георгий Церетели.
Группа поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ создана в июле 2017 года на 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи в Минске. В ее состав вошли 24 государства. Группа играет роль платформы, содействующей взаимовыгодным экономическим и торговым связям посредством развития транспортных коридоров, мер по упрощению перевозок и торговых процедур, обеспечения свободного и безопасного перемещения лиц, товаров, услуг и инвестиций.
"Это замечательная инициатива, которая касается инфраструктурного развития. Каждое государство может найти в этом проекте для себя что-то свое. Естественно, каждый должен заботиться о своих национальных интересах, но и сотрудничать в рамках этой интересной инициативы тоже полезно", - отметил руководитель ассамблеи.-0-
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